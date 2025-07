Iznad naših krajeva prostire se izjednačeno polje sniženog tlaka sve toplijeg zraka gdje će se potkraj sutrašnjeg dana i u nedjelju po visini preko sjevernog dijela zemlje premještati malo vlažniji zrak i ponegdje stvarati uvjete za lokalne nestabilnosti. Slično se ponavlja i u utorak.



U subotu ujutro i prijepodne posvuda sunčano, a vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar većinom slab do umjeren, a najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.



I u istočnim predjelima pretežno sunčano i vruće ponegdje do 32 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Prema večeri i u noći na Jadranu, prolazno naoblačenje pa uglavnom u Istri i na širem riječkom području može biti kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, a vjetar slab do umjeren. Temperatura od 31 do 34 stupnja.



Toplina mora uz temperaturu od 23 do 26 stupnjeva svakako poziva na kupanje.



No, valja se zaštititi od sunca jer UV indeks sunčevog zračenje u cijeloj zemlji je vrlo visok.



Pred nama su vrući dani, osobito u Dalmaciji - gdje od nedjelje kreće toplinski val, koji je i u unutrašnjosti prolazno na vidiku u ponedjeljak.



Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, osobito u ponedjeljak. Jedino u noći na nedjelju i u utorak postoje uvjeti za prolazno jači razvoj oblaka i lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren.



Na Jadranu pretežno, a vjetar slab do umjeren. Na sjevernom dijelu Jadrana u noći na nedjelju i u utorak mogući su lokalni pljuskovi ponegdje i uz grmljavinu. Noći vrlo tople, a danju vruće i vrlo vruće.



Po svemu sudeći do petka većinom sunčano i vruće. Zatim je posvuda na vidiku promjena vremena uz izraženije oborine i osvježenje. No, to je tek naznaka - zbog još velike neizvjesnosti ostvarenja.