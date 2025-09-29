Pripremite jakne i kape: Pred nama je kratak, ali jak nalet zime

Stabilizirala se atmosfera u Europi. Dominantan je utjecaj ogromne anticiklone koja se proteže od dalekog sjeveroistoka kontinenta sve do jugozapada. Međutim, zanimljivo će postati sredinom tjedna kad očekujemo stvaranje nove ciklone na jugu Italije. Zbog nje će, na malom području, nastati velika razlika u tlaku zraka, a to znači vjetrovito i hladno vrijeme, na Jadranu uz olujnu i orkansku buru.

U ponedjeljak je još prijelazni dan u kojem ćemo imati i sunca i oblaka, i tek rijetko kišu. A niti bura još neće tako jako puhati. Ujutro će u Dalmaciji i Slavoniji biti sunčano, a na zapadu zemlje oblačnije, osobito u Gorskom kotaru, Istri te na Kvarneru gdje može već pasti malo kiše. Na obali će puhati bura, većinom će biti umjerena, i slabjet će prema podnevu. Jutro će biti dosta svježe. U unutrašnjosti s temperaturom ispod 10 stupnjeva. A na Jadranu oko 16, no i tamo će se činiti svježije zbog bure.



Poslijepodne će se u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još naoblačiti. Bit će pretežno oblačno, samo uz kraća sunčana razdoblja. Povremeno može pasti i malo kiše. Veća vjerojatnost za nju je na jugu, oko Karlovca, Topuskog i Siska… Vjetar će većinu dana biti vrlo slab, no svejedno će biti svježe, uz najvišu temperaturu oko 14, a onda će navečer sjeverac blago ojačati pa će tad biti i hladno.



I u Slavoniji će se popodne naoblačiti. Duž Posavine lokalno može pasti i nekoliko kapi. Puhat će slab sjeverac, uz temperaturu oko 15, a onda će navečer i ovdje vjetar blago ojačati, na slab do umjeren, tako da će biti hladno.



Pretežno oblačno bit će u Istri, Primorju i gorju. Povremeno uz kišu. Najčešće će padati u Gorskom kotaru i na Kvarneru. Bura će sredinom dana oslabjeti, a onda navečer ponovno jačati, na umjerenu, pod Velebitom i jaku. Najviša će temperatura biti oko 20, a u gorju svježih 10 do 14.



U Dalmaciji pretežno sunčano, osobito južnije od Splita jer će u drugom dijelu dana stizati više oblaka sa sjevera. Zapuhat će maestral i temperatura će biti od 21 do 24, a zatim navečer ponovno slaba do umjerena bura i svježije.

Prognoza za tri dana

Sredina tjedna na kopnu vjetrovita i hladnija. Bit će promjenjivo oblačno, lokalno može pasti malo kiše, osobito u srijedu, dok će u četvrtak i petak biti više sunčanih razdoblja, ali uz jači sjeverni vjetar i nižu temperaturu. Jutarnja će biti oko 6, a najviša dnevna od 12 do 14.



Na Jadranu još vjetrovitije. Ovdje će puhati jaka i olujna bura, s orkanskim udarima. Najjača će biti u četvrtak. Zbog bure će biti jako hladno, ali većinom i sunčano, samo povremeno uz malo više oblaka, pri čemu u srijedu lokalno može pasti malo kiše. Temperatura će biti u padu, i jutarnja i dnevna. Minimalna će uglavnom biti ispod 15, a maksimalna ispod 20.



Dakle, ovaj će nam tjedan biti dosta promjenjiv. Imat ćemo sunca, ali povremeno i malo kiše. Ona će češće padati u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, dok će Dalmacija biti najsunčanija. Od srijede kreće jačanje vjetra i hladnije vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Na obali će bura najjače puhati u četvrtak i petak kad će imati olujne i orkanske udare…! Na snazi će biti brojna upozorenja i prometna ograničenja, pa je dobro pratiti prognozu svaki dan, osobito ako idete na put.