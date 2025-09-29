Obavijesti Foto Video Pretražite
Pripremite jakne i kape: Pred nama je kratak, ali jak nalet zime

29. rujna 2025.
Hladni dan, ilustracija
Hladni dan, ilustracija Foto: Getty Images
Sredinom tjedna. Jedan kratak, ali jak nalet zime. Bit će vrlo vjetrovito i hladno, već od srijede, ali osobito u četvrtak i petak. Pripremite zimske jaknu i kapu. Trebat će vam gdje god bili - u unutrašnjosti ili na obali, čak će na obali dojam hladnoće biti izraženiji zbog bure... Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.
  1. USS Nimitz, ilustracija
    VETO NA TRANZIT

    Europska država zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem kroz njihove baze
  2. Policija na mjestu zločina u Tallanstownu
    Istraga u tijeku

    Užas u malom selu: Troje članova obitelji pronađeno mrtvo, sumnja se na nasilnu smrt
  3. Snijeg u Cerviniji
    Idila na planinama

    VIDEO Hladni val stiže u Hrvatsku, moguć i snijeg: Vrhovi u susjedstvu već se bijele
