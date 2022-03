Vremenska prognoza pokazuje da nas čeka još nekoliko hladnih dana nakon kojih postaje sve toplije. Kako se priblIžavamo proljetnoj ravnodnevnici, svjetli dio dana svaki se dan produlji za tri minute što znači da ćemo do kraja mjeseca dobiti još jedan sat sunčeva svjetla, a uz pomicanje sata, krajem ožujka sunce će zalaziti oko 19:20, objasnio je meteorolog Nikola Vikić Topić.

Vjetar će ujutro biti slabiji, no temperatura će se zato još spustiti. Jutro će biti sunčano, ali jako hladno. Više oblaka bit će samo na zapadnoj obali Istre. Najniža temperatura od -9 do -5, a na Jadranu od 1 do 4. Na kopnu sa slabim sjeveroistočnim vjetrom, a na moru s umjerenom i jakom burom.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj bit će sunčano, samo uz malo grudastih oblaka, kumulusa. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a najviša će temperatura biti oko pet stupnjeva.

I u Slavoniji će biti sunčano, ali hladno, uz malo oblaka te sa slabim do umjerenim sjeveroistočnim vjetrom. Maksimalna temperatura bit će tri, četiri Celzijeva stupnja.

U Istri, na Kvarneru te u gorju poslijepodne će također biti obilje sunca, samo uz malo oblaka. Puhat će umjerena, a pod Velebitom i jaka bura. Temperatura uz more od 7 do 9, a u Gorskom kotaru i Lici najviše 2 Celzijeva stupnja.

U Dalmaciji će biti većinom vedro uz obilje sunca, samo na jugu i malo oblaka. Puhat će umjerena bura, pa će zbog nje biti pomalo svježe i hladno. Najviša temperatura inače između 8 i 10.

I iduća tri dana na kopnu će biti sunčano, ali hladno, uz malo oblaka sredinom dana. Puhat će slab vjetar, a osobito će hladna biti jutra za vikend s temperaturom oko -7. Ipak, svaki će dan biti malo manje hladan od prethodnog.

Na obali će biti sunčano, vedro. Bura će slabjeti, još će samo u subotu ujutro pod Velebitom biti jaka, a u nedjelju će prolazno zapuhati slabo jugo. Noćna i jutarnja temperatura bit će oko nule, a dnevna oko 11.

Pretežno vedar, sunčan vikend je pred nama, u cijeloj Hrvatskoj. Vjetar će oslabjeti, no bit će još dosta hladno, i na kopnu i na Jadranu pa imajte to na umu ako planirate neke aktivnosti na otvorenom, a ovaj se vikend stvarno isplati provesti vani. Osjetnije zatopljenje ide sljedeći tjedan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr