Vikend pred vratima, kišobran i dalje u rukama? Detalje zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Prati nas relativno ugodno, najmanje dijelom vedro i za kraj svibnja prilično uobičajeno, odnosno normalno vrijeme. Nije posve stabilno, što se ogleda i u sporadičnim pljuskovima kojih ima uglavnom u poslijepodnevnim satima.

Razlog i dalje nije vidljiv iz prizemne sinoptičke karte jer frontalnih sustava nema u blizini, tlak je izjednačen, no ono što se događa po visini je da smo rubno uz dolinu koja se nalazi nad zapadnom Europom zbog čega nam povremeno pritječe vlažan, nestabilan zrak, pa uz obilje Sunca tijekom dana i zagrijavanje te naše planinske lance koji daju poticaj za dizanje zraka, gotovo svakodnevno imamo razvoj grmljavinskih oblaka i barem poneki pljusak. Vrlo slično bit će i u petak.



Očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano jutro. Poneki kraći pljusak, možda na sjevernom Jadranu, ili na krajnjem istoku. Inače mirno, najčešće i tiho, vjetar će biti slab. Jutarnja temperatura na kopnu između 10 i 15 stupnjeva, malo niža u početku jedino u gorju, dok će duž Jadrana biti između 12 i 17 stupnjeva.



Poslijepodne nosi umjeren razvoj oblaka uz koji lokalno može biti ponekog pljuska. Zapuhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 24, 25 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Malo nestabilnije doduše, uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab s juga, temperatura oko 25 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će biti djelomice ili pretežno sunčano, a poslijepodne je rijetko moguć i kraći pljusak: Gorski Kotar, okolica Rijeke, unutrašnjost Istre. Puhat će uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti 20-ak do 25 stupnjeva. Malo manje toplo u gorju, nego na moru, uobičajeno.



U Dalmaciji u petak najsunčanije. Prevladavat će vedro te će biti vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu između 24 i 26 stupnjeva. Puhat će tek slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura mora je oko 20, do 22 stupnja, postupno sve toplije,



A UV-indeks će u većini zemlje biti visok, tek rijetko, gdje se očekuje malo više oblaka – umjeren.



Ni sljedećih dana vrijeme neće biti posve stabilno, ali ni osobito oblačno. I dalje su mogući poslijepodnevni pljuskovi. Zasad nešto promjenjivije izgleda nedjelja kad su pljuskovi izgledniji, dok će u subotu i osobito ponedjeljak biti više sunčana vremena. Zadržat će se podjednako toplo kao i do sad.



Pljuskovi s grmljavinom ovih dana uglavnom u unutrašnjosti, no u subotu ih može biti i na sjevernom Jadranu, a u nedjelju i drugdje na moru. Inače i duž Jadrana će sljedećih dana najčešće biti djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, te će se zadržati ugodno toplo.



Red kiše, red sunca, formula je i za sljedeći tjedan. Čini se da će u srijedu biti više promjenjivo i kišovito te malo svježije: sve je to dio ovog kasnog proljeća. Svakako će biti i sunčanih razdoblja, samo za sad ne i stabilno na dulje vrijeme.

