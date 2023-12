S kakvim vremenom ćemo ući u Novu godinu: Hoće li kiša nekima pokvariti doček?

Vrijeme koje nas prati je iznadprosječno toplo. U polju smo povišenog tlaka, u toploj zračnoj masi, toplina nam stiže u zapadnoj i jugozapadnoj struji, a s njom i nešto vlage s obzirom na to da nam zrak dolazi sa Sredozemlja i Jadrana.

Gurajući se na naše planinske lance stvara se naoblaka, a ponegdje onda može biti i slabe kiše. Zato smo i u petak imali od sunčanog i potpuno vedrog vremena u unutrašnjosti do potpuno oblačnog u gorju i na sjevernom Jadranu.

Promjenjivo vrijeme, tu i tamo uz malo kiše, i to kako gdje pratit će nas i dalje, a prije svega zadržat će se za kraj prosinca neobično toplo.

Subotnje jutro će biti promjenjivo i pretežno oblačno, uz više oblaka u gorju i na Jadranu te u predjelima uz Jadran, dok se više sunčana vremena očekuje dublje u unutrašnjosti, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Puhat će slabo, rijetko gdje umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu će biti od 3 do 8, a na moru između 9 i 12 stupnjeva.

Više sunčanih razdoblja u unutrašnjosti će biti poslijepodne, vjetar uglavnom slab, te će biti i dosta toplo za posljednje dane prosinca. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 12 do 15 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Promjenjivo, tijekom dana sa sunčanim razdobljima. Isto toplo uz dnevnu temperaturu najčešće oko 13, 14 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno, pri čemu će ovdje povremeno biti moguće i malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 10-ak stupnjeva u gorskoj Hrvatskoj do 15 na sjevernom Jadranu.

I u Dalmaciji u subotu promjenjivo, uz većinom kraća sunčana razdoblja, a po neka kap kiše izgledna je uglavnom sjevernije u regiji. Puhat će slabo jugo, odnosno jugoistočni vjetar s obzirom na to da u blizini još uvijek nema ciklone niti izraženih fronti. Temperatura u Dalmaciji moguće i 15, 16 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.

Promjenjivo vrijeme zadržat će se i idućih nekoliko dana, kiše će u gorju biti i na Silvestrovo, a u novogodišnjoj noći i u zapadnim kopnenim krajevima rjeđe na istoku gdje je izglednija na sam prvi dan nove godine.

Ovo ne bi trebalo previše utjecati na sam doček Nove godine, obzirom da se kiša i na zapadu očekuje tek kasnije u noći, no pričekajmo još nove izračune sutra pa ćemo i s prognozom biti sigurniji i precizniji. Sve skupa i zadržat će se toplo za doba godine.

Na Jadranu kiše može biti i u nedjelju, i prvi dio ponedjeljka, a kad je riječ o novogodišnjoj noći, za sad jedino sjeverni dio, odnosno područje oko Rijeke ima realne šanse za, recimo konkretniju kišu, iako duž cijelog Jadrana može pasti poneka kap.

Nije to pretjerano loše vrijeme, no bitno je znati da neće baš posvuda biti ni potpuno suho. Sam prvi siječnja poslijepodne izgleda suho i sunčanije, a utorak već ponovno promjenjiv, opet uz mogućnost za neku slabu kišu. U nedjelju će pojačati jugo i jugozapadnjak, a jugozapadnjak će nešto slabije puhati i u prve dane nove godine. U takvoj situaciji zadržat će se i toplo.

Toplina će obilježiti i cijeli ili gotovo cijeli prvi tjedan nove godine. No bit će i oborine, ukupno uglavnom malo više nego je to u ovom dijelu godine uobičajeno. I to poglavito na Jadranu te u predjelima uz Jadran.