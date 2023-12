Zbog otpada vode utrku s vremenom: Hoće li računi drastično porasti?

Dva desetljeća bučne su bile samo najave, ali strojevi su stigli u Lećevicu. No da bi sufinancirali Centar za gospodarenje otpadom, Europska komisija postavlja novi uvjet – izradu nove studije utjecaja na okoliš. Iz Splitsko-dalmatinske županije tvrde da to to neće u pitanje dovesti otvaranje koje bi se trebalo dogoditi za tri godine.

"Izmjenom i dopunom europskog zakonodavstva, povećavanjem određenih parametara i gabarita i pojačavanjem kriterija zaštite okoliša determiniralo je to da se studija zbog te okolnosti mora nova izraditi. To je velik projekt koji odobrava Europska komisija, a tu praktički morate primijeniti najveće EU direktive i standarde", rekao je zamjenik župana Ante Šošić.

Pročitajte i ovo Oglasio se general Objavljeni novi detalji o letećem objektu iznad Poljske: "Cijeli put je bio nadziran"

Utrka je to s vremenom jer gradi se šest pretovarnih stanica, a sanirati se mora i 15 deponija. Na najvećem, splitskom Karepovcu, posao je pri kraju. Veći dio plohe već je zelena površina, zasađena su i stabla, ali mjesta za odlaganje sve je manje.

"Grad Split razmatra i neke opcije koje bi trebale biti rezervna rješenja u slučaju da se ipak s Lećevicom stanje zakomplicira, pa da ta situacija potraje duže", objasnio je Teo Vojković iz Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju Grada Splita.

Pročitajte i ovo Prevezena u bolnicu Užas na sjeveru Hrvatske: Pijan bacio bombu i ozlijedio ženu, policija ga jedva svladala i pronašla još jednu

Međutim, s 20-ak posto odvojenog otpada, Split je daleko od zakonski zacrtanih 50 posto. Za oporbu nema sumnje da će građani na računima osjetiti povećanje čak i ako se Lećevica izgradi u roku.

"Ako ne bude, onda će to biti negdje puno dalje od Splita i troškovi će rasti drastično. Po meni to neće biti povećanje od 10, 20 ili 30 posto, nego će to povećanje biti od 200 do 300 posto", smatra županijski vijećnik Jakov Prkić.

Prava šteta što se računi ne mogu platiti neispunjenim predizbornim obećanjima.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr