Nova godina sve je bliže, a ovakvo vrijeme nas očekuje u idućim danima

aU višim slojevima atmosfere stiže nam malo hladniji zrak što je početak blage i postupne destabilizacije koju ćemo najviše Osjetiti idući tjedan kad će biti oblačnije, kišovitije i barem malo hladnije. Do tad još ostaje toplo iako pomalo promjenjivo, pa će povremeno i lokalno biti kiše.



U petak ujutro na većini kopna te u Dalmaciji biti djelomice do pretežno sunčano. Lokalno je u unutrašnjosti moguća magla, najvjerojatnije u Posavini.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj oblačnije, tamo će biti pretežno do potpuno oblačno i lokalno je moguće malo kiše.

U gorju će biti i prilično vjetrovito, puhat će umjeren do jak, a na udare i olujan jugozapadnjak. Drugdje uglavnom slabo do umjeren vjetar. Jutro će biti posvuda iznadprosječno toplo. Na kopnu od 3 do 6, a na obali oko 11 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i vjetrovito uz promjenjivu naoblaku. Više sunca bit će u Zagorju, Međimurju i Podravini, a više oblaka na jugu. Malo će ojačati jugozapadni vjetar, puhat će uglavnom umjereno, u gorju i jako i još će malo zatopliti, na oko 15 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji puno sunčanih razdoblja, osobito uz Dravu, dok će nešto više oblaka biti u Posavini, no ostaje suho. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar uz temperaturu između 12 i 14.



U Istri, Primorju i gorju slično kao danas, umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše. Na obali će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz temperaturu između 13 i 15. U Gorskom kotaru i Lici znatno vjetrovitije. Puhat će umjeren do jak, na udare i olujan jugozapadnjak, pa je upaljen žuti meteoalarm. Temperatura od 8 do 11.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Općenito će više sunca biti na jugu, a više oblaka na sjeveru, ali kiša će ipak biti rijetka pojava. Malo je moguće ponegdje na sjeveru te u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, jugo i jugozapadni, a najviša temperatura između 13 i 16.

Vikend će u unutrašnjosti biti topao, s promjenjivom naoblakom, tako da će biti sunčanih razdoblja, ali povremeno i malo kiše, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Potom je, na Novu godinu, kiša izgledna i u nizinskim predjelima, već od ranog jutra. Jugozapadni vjetar će blago jačati na Staru godinu, pa će za doček biti pomalo vjetrovito. Temperatura ujutro od 2 do 5, danju oko 15, zatim na Novu godinu svježije.



Na obali će idućih dana biti promjenjivo do pretežno oblačno. Na sjeveru uz povremenu slabu kišu. Zatim je na Novu godinu kiša vjerojatna duž cijele obale. Jugo će u nedjelju jačati, na umjereno do jako. Temperatura ovih dana ostaje iznad prosjeka – od 9 do 14 stupnjeva.

Posljednjih nekoliko dana u imamo krasne zalaske Sunca, što je posljedica dijelom oblačnog neba, i to s visokim i srednjim oblacima, ponajprije cirrusima i altocumulusima.

Njih ima taman koliko treba, ni previše ni premalo, da djeluju kao platno za prekrasne crvenkaste boje. Najbolje je kad su ti oblaci točno iznad nas, a prema zapadu i jugozapadu je vedro, što dopušta raspršenoj Sunčevoj svjetlosti da lijepo obasja oblake.

