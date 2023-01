Zima i dalje nastavlja proljetno. Temperature posljednjih tjedana više odgovaraju ožujku i travnju nego prosincu i siječnju. Ono što je možda najzanimljivije pravog, ozbiljnijeg, jačeg zahladnjenja i nema na vidiku.

U petak prijepodne će u velikom dijelu Hrvatske biti sunčano. Samo na sjevernom Jadranu i zapadu kopnu uz čestu maglu i niske oblake, koji bi se mogli zadržavati sve do 10, 11 sati, pa će tamo u početku biti oblačnije i tmurnije.

Malo magle je moguće i duž Posavine. Vjetar slab, na obali će biti bure, u Slavoniji i sjeverozapadnjaka. Jutro će biti svježe - u unutrašnjosti uglavnom između 0 i četIri, a na obali oko osam stupnjeva.

Magla će se do podneva razići, pa će poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malo oblaka maksimalna temperatura uglavnom do 12 ili 13.

U Slavoniji obilje sunca samo uz malu do umjerenu naoblaku, i to samo one visoke i tanke, prozirne oblake. Vjetar će poslijepodne i predvečer malo ojačati, no i dalje će biti većinom slab. Najviša temperatura oko 13 stupnjeva.

U Primorju, na Kvarneru i u Istri sunčano, sunčanije nego posljednjih dana. Nešto više oblaka bit će samo nad zapadom Istre, osobito kasno popodne i predvečer, a navečer će se ponovno posvuda naoblačiti.

Vjetar vrlo slab, a temperatura oko 14. U Gorskom kotaru i Lici - sunčano i toplo, oko 12 Celzijevih stupnjeva, samo uz malo oblaka i slab vjetar.

Pretežno vedro proći će petak u Dalmaciji, uz obilje sunca, a malo oblaka moguće je na sjeveru i nad otocima. Puhat će slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će rasti do ugodnih 15, 16 stupnjeva.

Vikend će biti oblačniji, ali i dalje djelomice sunčan. Na kopnu ujutro uz maglu, osobito u subotu kad će vjerojatno biti dugotrajna. U nedjelju manje magle, ali više oblaka, uz jačanje jugozapadnog vjetra.

U Gorskom kotaru i Lici već će u nedjelju biti kiše, dok drugdje ona stiže u noći na ponedjeljak te će povremeno padati i tijekom ponedjeljka. Temperatura će oscilirati. U subotu će biti malo svježije, onda u nedjelju opet toplije, do 13 stupnjeva, pa u ponedjeljak ponovno malo svježije.

Na Jadranu, nakon sutrašnjeg sunca, slijedi oblačniji vikend., povremeno uz kišu. U subotu će je lokalno biti na sjeveru, u nedjelju je malo moguće i na sjeveru i u Dalmaciji, no glavnina stiže u ponedjeljak. Tad su mogući pljuskovi s grmljavinom i obilnija kiša.

U nedjelju poslijepodne će jačati jugo pa će u ponedjeljak puhati jako. Jutarnja će temperatura biti u porastu, a dnevna bez promjene, oko 14.

"Sljedeći će tjedan biti malo svježiji od ovog, ali daleko je to od prave zime, od pravog siječanjskog vremena. I dalje ćemo imati temperaturu oko 10 stupnjeva. Povremeno će biti kiše navjerojatnije u ponedjeljak, petak i subotu, a jaka bura zapuhat će u utorak i tad možda bude malo snijega, ali samo u višem gorju", izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

