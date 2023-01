U Vatikanu je održan posljednji ispraćaj pape emeritusa Benedikta XVI. Na ispraćaju pape emeritusa sudjelovalo je više od 120 kardinala, 400 biskupa i gotovo 4000 svećenika.

U Dnevniku Nove TV gostovao je bivši hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici Emilio Marin.

"Kao što smo čuli u izvješćima, a i sve svjetske postaje to emitiraju, bilo je veličanstveno, čak i više nego što je sam Vatikan predviđao. Mene se posebno dojmila Papina homilija. Papa je, osim Isusa Krista, spomenuo samo jednu jedinu osobu uz pokojnog Benedikta, a to je sveti Grgur Veliki. Rekao bih da to nije slučajno. Prvo bismo trebali znati, uz ono što je Papa kazao, krajem 6. stoljeća, 590. godine do 604., to je bio kraj jedne epohe i početak druge epohe. Možda smo i sada na kraju jedne, a na početku druge epohe. Važan je citat koji je Papa naveo. To je citat koji praktički u svakoj riječi odgovara onome što je Benedikt XVI. kazao u propovijedi kada je započeo papinsku službu: 'Ako padneš, vi ćete me podignuti.' Treće što mi se čini, Grgur je bio proglašen svetim i naučitelj Crkve. Ne vjerujem da je slučajno. Rekao bih da je to već Papin program", istaknuo je Marin.

Nekoliko je simbola čak i u ispraćaju bilo povezano s Hrvatskom, a papa počiva ispod reljefa velikog hrvatskog renesansnog kipara Ivana Duknovića.

"Ako se sjetimo da je na tom mjestu počivao Ivan XXIII., pa Ivan Pavao II. i da je naša Duknovićeva Gospa njih dovela do svetosti, do proglašenja svetosti, možda i Benedikta bude pratila na tom putu", istaknuo je.

Emilio Marin s Benediktom XVI. bio je kolega na Francuskoj akademiji znanosti i umjetnosti te će ga upravo po tome pamtiti.

"To nije baš svakodnevno da možemo kazati da imamo papu za kolegu. Ali to nije bilo samo s moje strane. Znam da su svi u akademiji bili ponosni", zaključio je.

