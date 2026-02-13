Nakon sunca slijedi preokret! Vikend donosi pogoršanje vremena, a za dio zemlje upaljen i meteoalarm

Sunce je u petak zasjalo i u kopnenom području, a novo naoblačenje sa zapada već se sprema.

U subotu opet kiša koja će do jutra zahvatiti Jadran i predjele uz Jadran, gorske krajeve, a potom i nizinski dio unutrašnjosti.

Riječ je o cikloni koja je već ušla u Sredozemlje, no centrom će se zadržavati prvo nad Ligurskim, a potom i Tirenskim morem: potom će se širiti i razdvajati na dva sustava od kojih će jedan iščezavati nad Jonskim morem a drugi će se preko naših krajeva produbiti u novu ciklonu i otići daleko na istok.

Ukratko, za vikend će vrijeme ponovno biti dosta oblačno i kišovito, a od nedjelje i osjetno hladnije, pa će sljedećih dana mjestimice biti i snijega.

Noćas postupno naoblačenje sa zapada, prvo Jadran i predjeli uz Jadran gdje već ujutro lokalno može biti kiše. U početku malo, glavnina stiže kasnije.

Jugo će tijekom noći jačati na jako i ponegdje olujno pa je zbog vjetra na snazi i upozorenje. Uz velike valove, ova južina meteoropate će i smantati. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti od 1 do 6, a na Jadranu od 7 do 11 stupnjeva.

Tijekom dana oblaci stižu i u nizinski dio unutrašnjosti, potom će mjestimice i kišiti. Vjetar veći dio dana slab, prolazno jugoistočni, tek navečer će zapuhati sjeveroistočnjak. To će biti i najava zahladnjenja u nedjelju. U subotu još najviša dnevna temperatura ide do 13 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom dana sve više oblaka, a zatim mjestimice i kiša. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a navečer će okrenuti na sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura će biti oko 13, 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj cijeli dan će većinom prevladavati oblačno, povremeno s kišom, od sredine dana na moru i izraženijim pljuskovima i grmljavinom. Pri tom oborina može biti i obilna. Lokalno preko 40 milimetara. Jako i olujno jugo će slabjeti, a potom i okrenuti na buru. Dnevna temperatura, u gorju oko 8, a na moru 12 stupnjeva.

I u Dalmaciji u petak oblačno ili promjenjivo oblačno uz kišu i izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Tijekom dana ovdje na mjestima može biti i sunčanih razdoblja, no oborina će lokalno biti obilna, tridesetak, a na jugu, u dubrovačkoj regiji lokalno i preko 70 milimetara.

Pritom su moguće i urbane bujične poplave. Meteoalarm je na narančastoj razini sutra poslijepodne za jug zemlje. Jako i olujno jugo će puhati više manje cijeli dan, nešto će popustiti tek navečer. Dnevna temperatura će u Dalmaciji većinom od 12 do 14 stupnjeva.

Tri dana kopno i more

Tijekom nedjelje se očekuje postupan prestanak kiše, susnježice i snijega kojeg će uz zahladnjenje ponegdje biti, te u konačnici i smanjenje naoblake. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. I u prvoj polovici sljedećeg tjedna ponovno promjenjivo oblačno s oborinama, vjerojatno susnježicom. Vjetar će oslabjeti, a bit će osjetno hladnije nego danas i sutra.

I na Jadranu će kiša tijekom nedjelje prestajati, nakon čega će se i naoblaka smanjivati. Bit će vjetrovito uz jaku i olujnu buru, koja će navečer slabjeti. U ponedjeljak jugo, pa sjeverozapadnjak. Bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, osobito u ponedjeljak. U utorak sunčanije, a kiša rijetko. Temperatura se ne moru neće značajnije mijenjati. Više će osjet hladnoće ovisiti o vjetru, o izmjeni bure i juga.

Sljedeći vikend

Pred nama je jača promjena vremena. Prvo toplo uz južinu i na Jadranu obilnu kišu, potom u unutrašnjosti zahladnjenje i ponegdje susnježica ili snijeg, a na moru olujna bura. U sljedećem tjednu, od sredine, moguće je da to sve u nekoj sličnoj varijanti, još jednom ponovimo.