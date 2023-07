Vremenska prognoza

Red kiše, red sunca: Meteorolog Ivan Čačić otkriva kad ćemo se pozdraviti s promjenjivim vremenom

Premda je glavnina ciklonalne aktivnosti i atmosferskih poremećaja odmakla većinom na sjever Europe, do vikenda će u našu zemlji ipak povremeno stizati manja količina vlažnog oceanskog zraka. To će povremeno stvarati i izraženije lokalne nestabilnosti i to u kontinentalnim krajevima, a u manjoj mjeri i na sjevernom Jadranu.