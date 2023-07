Nastavlja se nestabilno vrijeme: Pogledajte gdje će biti najviše sunca, a gdje će vam trebati kišobrani

U polju smo izjednačenog tlaka, trenutno u stabilnijoj, ali ne i posve stabilnoj atmosferi. Iduća dva tri dana povremeno će nam sa zapada stizati manje količine vlažnog i svježijeg zraka, dok istodobno ni toplina sa Sredozemlja neće baš popuštati.

Linije nestabilnosti koje će se stvarati rezultirat će mogućnošću za nove pljuskove i grmljavinu. Poglavito u kopnenim krajevima i to prije svega na sjeverozapadu.



Novo jutro u takvim okolnostima, u unutrašnjosti će biti djelomice, a na Jadranu većinom i pretežno sunčano. U sjevernim kopnenim krajevima u noći i rano ujutro pri tom je moguć poneki pljusak. Najviše vedrine očekuje se na jugu.

U početku bez nekog značajnijeg vjetra, na moru tek mjestimice burin. Jutarnja temperatura, na kopnu od 17 do 20, u gorju malo svježije, oko 15, dok će na Jadranu biti većinom između 19 i 23 stupnja.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali nestabilno. Mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, izglednije na sjeveru i sjeverozapadu. I poslijepodne i navečer. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočni, a temperatura će biti od 27 do 31 stupanj.



I u Slavoniji i Baranji u ponedjeljak djelomice ili pretežno sunčano, no ni ovdje neće biti posve stabilno pa su kasnije poslijepodne i navečer mogući lokalni pljuskovi i grmljavina: no rjeđe nego na zapadu. Dnevna temperatura, većinom oko 30 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj se uz jak razvoj oblaka poslijepodne i navečer može očekivati mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u unutrašnjosti Istre, a rjeđe i ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana. Na moru će uglavnom u ponedjeljak prevladavati sunčano. Danju će puhati većinom slab do umjeren jugozapadni, ponegdje i južni, a uz zapadnu obalu Istre jugoistočni vjetar. Temperatura u gorju oko 27, a na moru do 31 stupanj.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, na jugu i vedro, a poneki pljusak bit će moguć poslijepodne lokalno u zaleđu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, dok će temperatura biti uglavnom između 28 i 31 stupanj.



More je toplo za kupanje, najčešće mjeri 23 do 25 stupnjeva.



I idućih nekoliko dana vrijeme će u kopnenim krajevima biti promjenjivo i nestabilno, uz realne šanse za pljuskove praćene grmljavinom, češće i moguće obilnije, u utorak. Više suha i sunčana vremena na kopnu očekuje se u četvrtak. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će nakon manjeg osvježenja u utorak, od srijede ponovno rasti.



Na moru će svih dana većinom prevladavati sunčano, s tim da će u utorak još biti nestabilnije, uglavnom na sjevernom i srednjem Jadranu uz poneki neverin. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a od srijede sjeverozapadnjak. Prema kraju tjedna i na moru će biti više toplo, odnosno u ovom slučaju vruće.



A to nas dovodi i do sljedećeg vikenda. Iako je još daleko, za sad se čini da i u petak na kontinentu može biti lokalnih pljuskova, nakon čega bi vikend posvuda trebao biti sunčan, barem vrlo topao, ali najčešće zapravo vruć. Držimo palčeve za ostvarenje prognoze i lijepo vrijeme u ovom zaletu turističke sezone.

