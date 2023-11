S novim tjednom stiže promjena vremena: Meteorolog Darijo Brzoja otkriva što nas čeka

U ponedjeljak će u unutrašnjosti biti dosta sunca, isto kao i na jugu. Promjenjivije i oblačnije vrijeme bit će u gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, no kiše još ne bi trebalo biti. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak, u Dalmaciji prvo malo bure, no i ondje će vjetar okrenuti na jugo koje će kasnije još i jačati. Jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od nula do pet , a na moru većinom od sedam do 12 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj će tijekom dana vrijeme biti djelomice sunčano, poslijepodne s promjenjivom naoblakom, a navečer će mjestimice i kišiti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura kretat će se od 11 do 15 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji očekuje se djelomice sunčano vrijeme. Više oblaka bit će prema kraju dana, a u noći na utorak past će kiša. Puhat će slab vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 15 stupnjeva, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Darijo Brzoja.

Pročitajte i ovo čudo usred mora Dramatično spašavanje usred Pacifika: Hrvati pronašli dva izgubljena ribara, plutali su čak 500 kilometara od otoka

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno, poslijepodne već mjestimice s kišom, prvo u Gorskom kotaru i na širem riječkom području, potom i drugdje. Kiša će biti češća u noći na utorak, kad uz grmljavinu ponegdje može biti i izraženija. Jugo i jugozapadnjak postupno će jačati pa će krajem dana na moru biti jakih, a u višem gorju i olujnih udara. Uz južinu neće biti mrzlo: maksimalna temperatura u gorskoj Hrvatskoj bit će od 12 do 15, a na sjevernom Jadranu između 14 i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme prijepodne biti djelomice ili čak pretežno sunčano, no od sredine dana i ondje će se skupljati oblaci, a prema večeri te osobito u noći na utorak raste vjerojatnost i za kišu. Zapuhat će umjereno, potom i jako jugo. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 16 i 19 stupnjeva, ali će u zaleđu ipak biti svježije.

Pročitajte i ovo zločini u borovu naselju Je li pravda zadovoljena? Dva puta su ga izveli na strijeljanje, svjedočio je jezivim torturama: "Stalno srećemo zločince"

U utorak će u kopnenim krajevima biti kišovito, osobito u prvom dijelu dana, a onda će kiša biti češća u Slavoniji i Lici. Zapuhat će vjetar sa sjevera koji će u srijedu ojačati i s kojim će potom i zahladnjeti. Uz hladnije vrijeme, kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg – u utorak prvo u najvišim predjelima, a u srijedu i drugdje u gorskoj Hrvatskoj. Potom slijedi smirivanje i razvedravanje pa će u četvrtak prevladavati sunčano, no i osjetno hladnije vrijeme.

Na Jadranu će u utorak biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Oborina pritom mjestimice može biti obilna. Kiše će ponegdje biti i u prvom dijelu srijede, nakon čega slijedi razvedravanje, a u četvrtak će prevladavati sunčano vrijeme. Umjereno i jako jugo u utorak će već na sjevernom dijelu okrenuti na buru, zatim će se bura proširiti na cijeli Jadran i do srijede pojačati na olujnu. Uz buru, na moru će prevladavati zubato sunce i svježina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr