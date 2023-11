Je li pravda zadovoljena? Dva puta su ga izveli pred strijeljanje, svjedočio je jezivim torturama: "Stalno srećemo zločince"

Dan nakon što je slomljena obrana Vukovara, agresor nastavlja svoj krvavi pir i to nad nemoćnima, ranjenima, civilima. U podrumu Borovo-Commercea ubijena je 51 osoba, a 48 ih se i danas vodi kao nestalo. Iako za taj zločin nitko nikada nije odgovarao, ima i onih koji su se susreli s ubojicom svojih najmilijih jer neki i danas žive u Hrvatskoj.

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić o Borovu je razgovarala s čudom preživjelim braniteljem Boškom Marinom, koji je dva puta izvođen na strijeljanje, a ondje je svjedočio ubojstvima i mučenjima.

"Pravda nikada nije zadovoljena niti će biti. Taj zločin ne zastarijeva i ne smije zastarjeti. Zločinaca ima i srećemo ih stalno. Mislim da će se to opet procesuirati i da ćemo biti koliko-toliko zadovoljni. Nitko od mojih prijatelja koji su prošli te silne torture – batinjanja i prebijanja – nije zadovoljan", rekao je.

Marin je napomenuo i da ponekad sretne ljude koje su njega zlostavljali. "Sreo sam ih par puta, ali izbjegavam kontakt s njima jer ne znam kako bih reagirao. Imamo svoje pravosudne organe da to srede umjesto nas", ispričao je.

"Teško je kad moraš okrenuti glavu na drugu stranu jer te može provocirati i onda napraviš nešto što ne planiraš", istaknuo je te dodao da mu se dosad nitko nije ispričao: "Mislio sam da će to učiniti čovjek koji me vodio na strijeljanje, ali to nikada nije napravio."

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara nastavlja se u ponedjeljak mimohodom djece poginulih roditelja, te komemoracijama na Veleprometu i Ovčari.

