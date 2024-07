Kada se vraćaju ljetne temperature? Meteorolog otkrio što nas očekuje tijekom narednih dana

U petak ujutro u većini krajeva bit će promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Ponegdje će pasti malo kiše ili pljusak, uglavnom na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti.

Vjetar će u unutrašnjosti tijekom jutra biti slab do umjeren, dok će na Jadranu puhati većinom umjerena bura, koja će podno Velebita tijekom noći i jutra biti jaka. Najniže jutarnje temperature u unutrašnjosti će se kretati će od 11 do 16, a na Jadranu od 19 do 22 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj prijepodne će vrijeme biti promjenljivo, dok se poslijepodne očekuju dulja i češća sunčana razdoblja. Ponegdje je moguć pokoji pljusak, ponajprije na sjeverozapadu. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura dosegnut će od 24 do 26 stupnjeva.

U istočnim predjelima Hrvatske očekuje se djelomice sunčano vrijeme s malom vjerojatnošću kratkotrajnih pljuskova od sredine dana. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura iznosit će do 26 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i poslijepodne će biti promjenljivo s mogućnošću kratkotrajnih pljuskova, a slično vrijeme očekuje se i u unutrašnjosti Istre. Na moru će od sredine dana doći do postupnog razvedravanja. Vjetar će u gorju biti slab, a na Jadranu će bura slabiti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorju će iznositi od 21 do 23 stupnja, a na Jadranu od 27 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji se poslijepodne očekuje pretežno sunčano vrijeme. Bura će većinom biti umjerena, a zatim će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperature će se kretati od 28 do 30 stupnjeva Celzija.

Temperatura mora u srijedu je većinom iznosila između 25 i 26 stupnjeva, što pruža ugodnu ljetnu toplinu.

Sljedećih dana u unutrašnjosti Hrvatske bit će pretežno sunčano, a za vikend vruće, uz rijetke kratkotrajne pljuskove, osobito u petak. Od subote će vjetar ponegdje biti umjeren.

Na Jadranu se tijekom narednih dana očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. U petak će puhati sjeverozapadnjak, a tijekom vikenda jugoistočni vjetar.

