DORH odustao od kaznenog progona Luke Modrića: "To smo i očekivali, zadovoljan je"

DORH je odustao od kaznenog progona kapetana Vatrenih Luke Modrića i to zbog davanja lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću.

Optužnica protiv kapetana Vatrenih podignuta je nakon promjene iskaza i amnezije koju je imao 2017. godine na suđenju braći Mamić za izvlačenje novca iz Dinama, među ostalim i na transferima poznatih nogometaša.

Tužiteljstvo je dvaput dizalo optužnice protiv Modrića i Dejana Lovrena, oba puta s istim ishodom: optužnice su odbacili zagrebački Općinski kazneni i Županijski ssud pa suđenja nije niti bilo. Zaključili su da su optužbe protiv Modrića i Lovrena bile preuranjene.

"Nama je to očekivano ako se sjećate, mi smo od početka tvrdili da se ovdje radi o presuđenoj pravnoj stvari tako da smo naravno zadovoljni s odlukom. Gospodin Modrić je zadovoljan, on je od početka govorio da je njegova savjest mirna tako da je to u skladu s našim očekivanjima", izjavila je Laura Valković, odvjetnica Luke Modrića.

