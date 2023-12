Stiže tmurno i maglovito vrijeme, a zatim kiša i oblaci: Na kraju tjedna stiže nam pogoršanje

U petak ujutro i prijepodne u unutrašnjosti će biti magle i niskih oblaka, a ponegdje su moguće i slabe oborine. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti i na zapadnoj obali Istre lokalno može biti magle. Vjetar će uglavnom biti slab, a još će ujutro na Jadranu ponegdje puhati umjeren sjeverac i bura koja će u Dalmaciji ponegdje biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu će iznositi od -6 do -1, na moru između dva i sedam Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana će u središnjoj Hrvatskoj vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje i maglovito uz mogućnost za slabe oborine. Prolazno će biti i sunčanih razdoblja koje će osobito prema večeri opet zamijeniti niski slojeviti oblaci i magla. Puhat će slab vjetar, a najviša temperatura iznosit će od jednog do četiri stupnja.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima Hrvatske, gdje će isto tako najviša temperatura ovisiti o duljini trajanja sunčanih razdoblja, u vremenskoj prognozi Dnevnik Nove TV objasnio je meteorolog Ivan Čačić.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu će prema sredini i osobito u drugom dijelu dana doći do postupnog porasta naoblake. Vjetar će većinom biti slab, najviša temperatura u gorju će iznositi od dva do pet, a na Jadranu od osam do 12 stupnjeva

U Dalmaciji će u drugom dijelu dana sa sjevera doći do postupnog porasta naoblake. Puhat će većinom slab vjetar, a temperatura će iznositi od devet do 13 stupnjeva.

U unutrašnjosti će u subotu vrijeme većinom biti oblačno i maglovito, a malo snijega može pasti ponegdje u Gorskom kotaru. U nedjelju će sunčana razdoblja biti dulja, ali će biti i više oborina, kojih će biti i u ponedjeljak. Većinom će padati kiša, no u najvišem gorju u nedjelju može biti i snijega. Vjetar će većinom biti slab, a temperatura zraka će rasti.

Na moru će vrijeme biti promjenljivo, povremeno s kišom koja će u nedjelju zahvatiti cijeli Jadran. U ponedjeljak i osobito u subotu kiše će biti većinom na sjevernom Jadranu. U nedjelju će umjeren jugozapadnjak okrenuti će na sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak će zapuhati jugo. Temperatura zraka će i na Jadranu biti u blagom porastu.

