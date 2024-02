Nakon proljetnog vremena stiže promjena: Obratite pozornost, pogotovo ako imate planove za vikend

U četvrtak ujutro vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno uz pomalo promjenjivu naoblaku. Više sunca bit će u kopnenim predjelima, a više oblaka na Jadranu pa tamo može pasti i malo kiše, osobito u podvelebitskom području. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo, na kopnu umjeren jugozapadnjak i jutro će zbog toga ponovno biti toplo – u unutrašnjosti će najniža temperatura iznositi oko sedam, a na obali oko 11 stupnjeva.

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačan, uz više sunčanih razdoblja nego ujutro. Ponovno će biti prilično vjetrovito, ali i toplo. Puhat će umjeren do jak, a u gorju i olujan jugozapadnjak, zbog čega je i dalje na snazi žuto upozorenje meteoalarma. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 17 stupnjeva, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu četvrtak će biti sunčan i ugodno topao dan uz povremenu umjerenu naoblaku. I ondje će biti nešto vjetra, iako manje nego na zapadu – puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju s jakim udarima. Maksimalna temperatura iznosit će između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Državni inspektorat upozorava Ako ste kupili ove automobile, odmah se javite proizvođaču: Može doći do oštećenja motora

U Istri i Primorju bit će dosta oblačno. Može se probiti malo sunca, no mjestimice je moguće i malo kiše, ponajprije u podvelebitskom i riječkom području. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će navečer postupno jačati na umjereno do jako. Ostaje toplo uz najvišu temperaturu oko 15 Celzijevih stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno te vrlo vjetrovito. Lokalno je moguće malo kiše, vjerojatnije u Gorskom kotaru, dok se u Lici sramežljivo može pokazivati i sunce. Puhat će jak i olujan jugozapadnjak s udarima jačim od 70 kilometara na sat pa je na snazi žuti meteoalarm. Temperatura će se kretati od 11 do 13 stupnjeva.

U Dalmacija će biti promjenjivo oblačno. Lokalno može pasti vrlo malo kiše, ponajprije u unutrašnjosti te na jugu, ali će biti i sunčanih razdoblja, najviše na otocima i u srednjoj Dalmaciji. Puhat će slabo do umjereno jugo, no i ondje će ono jačati navečer, nakon 20 sati, na umjereno, ponegdje i jako. Temperatura će iznositi oko 16, a u zaleđu oko 14 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Dobre vijesti Objavljeno kad stiže povrat poreza: Nadležna uprava otkrila detalje

Tijekom vikenda će u kopnenim krajevima biti sve oblačnije, a mogućnost za kišu bit će sve veća. Malo je i lokalno može biti već u petak i subotu, no onda će u nedjelju padati posvuda. I dalje će, do kraja tjedna, s nama biti umjeren do jak jugozapadnjak i toplo vrijeme – temperatura će se kretati od 10 do 18 stupnjeva, a zatim će u nedjelju biti osjetno svježije.

Na obali će u petak i tijekom vikenda biti pretežno oblačno, često uz kišu, osobito u nedjelju, kad će pasti obilnija količina. I dalje će dominirati izražena južina i iznadprosječna toplina. Jugo će biti jako i olujno, najjače će puhati u subotu, a temperatura će iznositi od 10 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr