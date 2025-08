Vikend donosi promjenu vremena, a onda opet stižu vrućine: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Ponovno će biti promjenjivije, u subotu na sjevernom Jadranu, u gorju i na sjeverozapadu zemlje, gdje može biti pljuskova, a u nedjelju potom prolazno i drugdje, ali sljedeći tjedan zato nosi proljepšanje i pomalo moguće povratak ljetnih vrućina.

Posljednjih dana prati nas dosta ugodno ljetno vrijeme, nakon osvježenja i sve one kiše koju je donio prošli vikend. I ovaj pred nama nosi promjenu, no ni opsegom niti snagom blizu vremenu kakvo smo imali prije nepunih tjedan dana. Inače, upravo ta treća dekada srpnja smatra se statistički najstabilnijim razdobljem ljeta, iako, vidjeli smo i ove godine, vrijeme se u pojedinim sezonama i razdobljima itekako može razlikovati od prosjeka.

Europski centar za srednjoročnu prognozu vremena za sljedeći tjedan za dobar dio Europe, pa i naše krajeve prognozira temperaturu ispod prosjeka za doba godine, ali bez brige, za nas to nikako ne znači hladno, dapače, samo manje vruće. S druge strane, ostvare li se trenutni izgledi za kolovoz, od kraja sljedećeg tjedna vrućine će nam se i vratiti.

Novo jutro, u središnjoj Hrvatskoj, na sjeverozapadu zemlje, u gorju i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo, mjestimice uz kišu ili poneki pljusak. U istočnim predjelima i u Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar na kopnu slab, na moru će zapuhati umjereno jugo i jugozapadnjak, prvo na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 17, a na Jadranu 20ak do 24 stupnja.

Promjenjivo će u središnjoj Hrvatskoj biti i poslijepodne. Prema kraju dana, uz jači razvoj oblaka rastu šanse i za grmljavinske pljuskove. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 25 i 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu svakako više sunca cijeli dan, no i ovdje će prema večeri biti nestabilnije pa se ne isključuje mogućnost za neki pljusak. Bit će toplije nego na zapadu, uz sunce temperatura ide preko 30.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u subotu promjenjivo, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu koji bi kasno poslijepodne mogli biti i izraženiji. Osobito u Istri. Navečer i u noći, područje nestabilnosti širi se i na Dalmaciju. Veći dio dana puhat će vjetar s juga, a navečer će prolazno okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 24, a na sjevernom Jadranu 28 stupnjeva.

U Dalmaciji će u subotu najveći dio dana prevladavati sunčano, sve do večeri kad na sjevernom dijelu rastu šanse za pljuskove. Tijekom noći na nedjelju već ih može biti duž cijele obale. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, navečer u okretanju na sjeverozapadnjak i lokalno buru. Dnevna temperatura, uglavnom od 29 do 31 stupanj.

Temperatura mora je većinom između 23 i 25 stupnjeva. Prosječni dnevni UV-indeks sutra će na sjevernom Jadranu i sjeverozapadu zemlje biti umjeren, a prema istoku i jugu visok ili vrlo visok.

Promjenjivo, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, u većini kopnenih krajeva bit će i u nedjelju. Pri tom će zapuhati sjeverac uz koji će i osvježiti. Od ponedjeljka postupno smirivanje, razvedravanje i ponovno porast temperature.

I na Jadranu u nedjelju dio dana promjenjivo uz mjestimične pljuskove, no bit će i sunca i suhih razdoblja. Poneki pljusak još moguć je u ponedjeljak na krajnjem jugu. Puhat će bura i sjeverozapadnjak. Na kratko će osvježiti, no u novom tjednu ponovno očekujemo sve više sunca i temperaturu oko 30.

Prema sljedećem vikendu bi se to možda moglo pretvoriti i u toplinski val.