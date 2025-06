Vikend sunčan i vruć, a onda slijedi promjena vremena: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Na vrijeme se ovih dana doista ne možemo požaliti. Sunčano, suho, vrlo toplo, pomalo vruće, u većini krajeva ne previše. Čak izostaju i grmljavinski pljuskovi, inače uobičajeni u ovom dijelu godine. I veći dio vikenda će vrijeme biti upravo takvo.

Sunčano je, vrlo toplo i vruće. Nad našim dijelom Europe usidrilo se polje visokog tlaka, prostrana anticiklona koja nam i sutra garantira stabilno, suho i vrlo toplo vrijeme. Početkom sljedećeg tjedna moguća je prolazna promjena vremena, vezana uz prolazak novog atlantskog poremećaja, no sve upućuje na to da će biti kratkog daha te da nas i u nastavku sljedećeg tjedna potom ponovno očekuje dosta sunca.

Pred nama je još jedno sunčano i ugodno jutro. Pomalo friško u kopnenim krajevima, kao i u petk1, uz temperaturu većinom između 12 i 15 stupnjeva. Malo svježije možda tek u gorju, dok je na obali i otocima toplo. Tu se temperatura u noći s petka na subotu neće spuštati ispod 20, a ona minimalna će ponegdje biti i 24, 25 stupnjeva, kao u sred ljeta. Puhat će uglavnom umjerena bura; podno Velebita lokalno pojačana. No slabjet će, sredinom dana će već zapuhati vjetar s mora, a u Dalmaciji burin.

U središnjoj Hrvatskoj u nastavku dana zadržat će se sunčano. U unutrašnjosti uz slab vjetar i temperaturu između 26 i 30 stupnjeva.

Vrlo slično očekuje i istočne predjele naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će biti sunčano, te vrlo toplo. U najtoplijem dijelu dana temperatura ide i do 30 stupnjeva.

Ovih dana lijepo je i u gorju, svakako i na sjevernom Jadranu. Bit će sunčano ili pretežno sunčano. U gorskoj Hrvatskoj slab do umjeren sjeveroistočnjak, na moru prijepodne bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U gorju vrlo toplo, uz 25 do 28 stupnjeva, a na moru vruće: poslijepodne 30 do 33.

U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. I ovdje će od sredine dana puhati vjetar s mora, a temperatura još jednom može dosegnuti 33 stupnja u najtoplijem dijelu dana. More je ugodno za kupanje, mjeri 23 do 25 stupnjeva. Prosječni dnevni UV indeks, ovih dana kontinuirano vrlo visok.

I u nedjelju će biti sunčano i u mnogim krajevima vruće, a u ponedjeljak, pred promjenu vremena i bit će i sparno. Sa sjevera će nam se približiti frontalni sustav, pa će poslijepodne i prema kraju dana u najzapadnijim krajevima uglavnom biti mogućnosti za poneki pljusak i grmljavinu. Navečer će zapuhati sjeverac. Potom u utorak uz povremeno umjerenu naoblaku isto može biti ponekog kraćeg pljuska na kopnu, a vrućina će s tom promjenom malo popustiti.

I na Jadranu u nedjelju sunčano i vruće, dok u ponedjeljak, uglavnom na sjevernom dijelu može biti sporadičnih pljuskova. Navečer će podno Velebita zapuhati jaka bura. U utorak, malo promjenjivije i burno, ali opet uz dosta sunčanih razdoblja, i bez neke značajnije promjene u temperaturi, poglavito na jugu gdje će se svih dana zadržati prilično vruće. No u Dalmaciji će u utorak biti lokalnih nestabilnosti.

Trenutni proračuni pokazuju da nas potom sve do kraja sljedećeg tjedna očekuje većinom sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, no bit će šansi i za poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom lokalno, uz dnevni razvoj oblaka. No, naravno, veći dio dana bit će sunčano.