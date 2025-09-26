Nova kiša na vidiku, stižu i hladniji dani: Meteorolog što nas očekuje za vikend

Vrijeme će u subotu biti pod složenim djelovanjem anticiklone u prizemlju i ciklonalne aktivnosti po visini. Zbog toga će ponegdje biti oborina koje će u nedjelju prolazno osnažiti dotok još malo vlažnijeg zraka. Od ponedjeljka će sa sjevera prema nama pritjecati sve hladniji zrak.



U subotu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti promjenljivo do pretežno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Ponegdje u gorskom području uz više oblaka može biti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a na sjevernom Jadranu mjestimice umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura 17 do 19 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše. Puhat će većinom umjeren istočnjak. Temperatura od 18 do 20 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj promjenljivo povremeno s uglavnom slabom kišom. Na sjevernom Jadranu poslijepodne pretežno sunčano. Navečer naoblačenje ponegdje s kišom, a mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u Istri. U gorju vjetar većinom slab, a na Jadranu bura prema večeri u daljem jačanju. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 14 do 19, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, premda ponegdje uz dnevni razvoj oblaka, ponajprije u unutrašnjosti, može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren, navečer u okretanju na buru. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u nedjelju promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, osobito u gorskom području. Od ponedjeljka sunčanije, vjetar slab do umjeren, a temperatura u postupnom padu.



Na Jadranu u nedjelju promjenljivo ponegdje uz kišu te moguće izraženije pljuskove i grmljavinu. Od ponedjeljka većinom sunčano. Potkraj utorka na sjevernom Jadranu moguća kiša, a ponegdje i izraženiji grmljavinski pljusak. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita lokalno i olujna bura, a temperatura u blagom padu.



U nastavku tjedna i dalje promjenljivo, no sve hladnije, osobito u drugom dijelu tjedna.