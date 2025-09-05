Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Nakon prolaznih pljuskova stiže sunčani vikend: Detalje je otkrio meteorolog

Piše DNEVNIK.hr, 05. rujna 2025. @ 20:32 komentari
Sunčano vrijeme, ilustracija
Sunčano vrijeme, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.
Najčitanije
  1. Sonja i Marko Mirotić - 2
    Bogom dana Bogdana

    Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
  2. Odrasla osoba s djetetom, ilustracija
    Drama

    Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
  3. Uspinjača iskočila iz tračnica u Lisabonu
    Tragedija u Lisabonu

    Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Dječak (13) pokušao silovati majku školskog prijatelja?
Policija reagirala, ali...
Strava u Slavoniji: Dječak (13) pokušao silovati majku školskog prijatelja?
Zelenski održao sastanak s premijerom koji ga često kritizira
Najavio nove napade
Zelenski održao sastanak s premijerom koji ga često kritizira: "Nitko ne može sjediti skrštenih ruku"
Vladimir Putin o mirovnim pregovorima s Ukrajinom
Ne odustaje od svojih zahtjeva
Putin u glavu: "Zapravo ne vidim smisao u razgovorima s Ukrajinom"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti za vikend
Vremenska prognoza
Nakon prolaznih pljuskova stiže sunčani vikend: Detalje je otkrio meteorolog
Zbog novog slučaja izbijanja ASK-a proširene zone zaštite i nadziranja u Slavoniji
drama u slavoniji
Potvrđen novi slučaj afričke kuge: Ministarstvo donijelo novo rješenje
Učenici se vraćaju u škole, ministar Radovan Fuchs objasnio što ih čeka
Za Dnevnik Nove TV
Učenici se vraćaju u škole, Fuchs objasnio što ih čeka: "Trebalo je vidjeti negativan učinak brzoplete odluke"
PROVJERENO Paru iz Podgorice uspjelo je nezamislivo - postali roditelji u sutonu života
Bogom dana Bogdana
Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Moj dobar prijatelj plaćao je za seks, a najviše me šokiralo njegovo pitanje
Legalizacija ili tabu?
Moj dobar prijatelj plaćao je za seks, a najviše me šokiralo njegovo pitanje
Potres pogodio Srbiju: "Značajno podrhtavljanje, bilo je dosta snažno"
Oglasio se EMSC
Potres pogodio Srbiju: "Značajno podrhtavljanje, bilo je dosta snažno"
Žena nestala u Grčkoj pronađena mrtva
NESTALA MJESEC DANA
Užas na ljetovanju: Nestala žena pronađena na udaljenom privatnom otoku, bez glave i polugola
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
PROVJERENO Paru iz Podgorice uspjelo je nezamislivo - postali roditelji u sutonu života
Bogom dana Bogdana
Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
show
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji je zatekla u kući
''za samo jednu noć...''
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
zdravlje
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
podijelio je na društvenim mrežama
Gordon Ramsay otkrio da ima rak i upozorio ljude da paze na ovo!
zabava
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
Hmm...
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
tech
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Iz Fine umiruju javnost
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
sport
UŽIVO FARSKI OTOCI – HRVATSKA GOOOOL! Kapetan Kramarić napokon probio tvrde domaćine!
UKLJUČITE SE U PRIJENOS!
UŽIVO FARSKI OTOCI – HRVATSKA GOOOOL! Kapetan Kramarić napokon probio tvrde domaćine!
Antonio Bosec pred transferom u Dinamo
ZANIMLJIVE OKOLNOSTI
Dinamo ekspresno u SHNL vraća ponajboljeg prošlosezonskog desnog beka u ligi
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
tv
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
Farski otoci - Hrvatska 5. rujna na Novoj TV!
Kvalifikacije za SP
Farski otoci - Hrvatska 5. rujna na Novoj TV!
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
Oglas
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
novac
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Umjesto Orebića
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
lifestyle
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Najljepše haljine Giorgija Armanija na crvenom tepihu
NEZABORAVNE!
15 divnih haljina koje dokazuju da je Giorgio Armani bio kralj crvenog tepiha
Ulična moda šik trudnica sa zagrebačke špice 2025.
Udobno, a efektno
Bye bye, Rihanna: Imamo novu šik trudnicu i to sa zagrebačke špice
sve
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji je zatekla u kući
''za samo jednu noć...''
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene