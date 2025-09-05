Nakon prolaznih pljuskova stiže sunčani vikend: Detalje je otkrio meteorolog

Sa zapada stiže još jedna fronta, u petak navečer će brzo proći preko sjevera Hrvatske i destabilizirati atmosferu. Ipak, iza nje će naglo ojačati anticiklona koja donosi stabilizaciju. Najveća vjerojatnost za pljuskove je tako u noći na subotu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Do jutra će kiša uglavnom prestati. Samo rijetko može pasti još malo. Na kopnu će biti umjereno do pretežno oblačno, a na obali sunčano, većinom i vedro. Pred jutro će zapuhati bura, koja će cijelo prijepodne biti umjerena do jaka, najjača na sjeveru. Pod Velebitom očekujemo i olujne udare. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac, tako da će sve u svemu jutro biti pomalo svježe.

Oko podneva će se polako razvedravati u središnjoj Hrvatskoj, pa će poslijepodne biti sunčanije, uz umjerenu naoblaku. Rijetko je moguć još poneki izolirani pljusak. I vjetar će slabjeti, no bit će osjetno svježije nego u petak, s najvišom temperaturom oko 24.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano u drugom dijelu dana, uz malu do umjerenu naoblaku. Bit će vjetrovitije nego na zapadu, puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, no kasno popodne će i tamo slabjeti. Temperatura od 24 do 27.

Puno sunca i u Istri i Primorju. Nebo će biti pretežno vedro, ili samo uz malo oblaka. Jutarnja jaka i olujna bura će slabjeti, pa onda navečer ponovno malo ojačati, na umjerenu do jaku. Temperatura će biti oko 28.

U Gorskom kotaru i Lici, u početku oblačnije, no i tamo će se onda poslijepodne postupno razvedravati, uz sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i bit će svježije nego danas, između 19 i 22.

Dalmacija će biti sunčana tijekom cijeloga dana. Malo više oblaka samo u unutrašnjosti gdje je u popodnevnim satima moguć poneki kratak pljusak, najvjerojatnije u zaleđu Splita i južnije, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će umjerena, lokalno i jaka bura i tramontana. Navečer će slabjeti. Unatoč buri, ostaje vrlo toplo, pa i vruće, oko 30 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Kraj tjedna i početak novog će većinom biti sunčan u unutrašnjosti. Ujutro je mjestimice moguća magla, no neće biti dugotrajna. Što se tiče temperature, nakon kratkog osvježenja, od nedjelje će ponovno biti sve toplije. A u utorak navečer nazire se novo, kratko pogoršanje.

I na Jadranu će do daljnjega biti sunčano. Subotnja bura je kratkog vijeka, već će u nedjelju ponovno zapuhati maestral. Temperatura se neće znatnije mijenjati. Noću će uglavnom biti oko 20, a danju blizu 30 stupnjeva.

U noći na subotu u kopnene predjele stižu prolazni pljuskovi. No vikend će nam biti većinom sunčan i topao. Rijetko je moguće malo kiše u subotu prijepodne, a popodne će se već razvedravati. Na moru će zapuhati bura, no i ona će u drugom dijelu dana slabjeti. Tako da ćemo sve u svemu imati povoljan vikend.