Stiže osvježenje, u nekim regijama moguće i nevrijeme: Meteorolog otkrio detalje

Još uvijek je dominantan utjecaj anticiklone na Europu, imamo jednu na sjeverozapadu i jednu na sjeveroistoku. Donose nam sunčano i vruće vrijeme, ali nije više sasvim stabilno. Imamo više vlage nad Europom, a i malo sjevernije od Hrvatske će se u subotu premještati fronta, koja će dodatno destabilizirati atmosferu.

Ujutro će biti sunčano. U unutrašnjosti uz malu, a na obali malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će većinom biti slab, samo će na sjevernom Jadranu puhati umjerena bura, pod Velebitom s jakim udarima. Temperatura će biti od 14 do 18, a na obali oko 25. No, kao i posljednjih dana, naglo će rasti, pa će već prijepodne posvuda postati vruće.

Poslijepodne će biti vrlo vruće te sparno. Temperatura će u središnjoj Hrvatskoj biti oko 35. Uz to, bit će više oblaka nego ujutro, pri čemu raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito na sjeveru. Moguće je i kraće nevrijeme s olujnim vjetrom. Sjeverac će inače, nakon 17 sati, naglo, ali kratkotrajno ojačati na umjeren do jak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. Ipak, i tamo će u drugom dijelu dana lokalno biti pljuskova i grmljavine, prolazno s jakim i olujnim vjetrom. Inače će puhati slab do umjeren sjeverac. Dnevna temperatura između 35 i 37.

U Istri, Primorju i gorju poslijepodne pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku te vrlo vruće. U Gorskom kotaru i Lici lokalno je moguć poneki kratak pljusak. Pod Velebitom će još puhati bura, uglavnom slaba do umjerena, dok će drugdje okrenuti na maestral, a onda navečer ponovno posvuda jačanje bure. Najviša temperatura na obali bit će oko 36, a u gorju od 30 do 33.

U Dalmaciji poslijepodne djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku te pomalo nestabilno. Lokalno je moguć poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti te na jugu. Zapuhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će na obali biti oko 33, a u Zagori oko 37.

More je u petak bilo ugodno, s temperaturom 25 ili 26, a u subotu će zatopliti za još jedan stupanj.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju će na kopnu sjeverac prolazno ojačati na umjeren, ponegdje i jak, a kiša i pljuskovi bit će malo češći, iako i dalje samo lokalni i povremeni. Najvažnije je to da će se temperatura spustiti. Zatim, sljedeći tjedan opet pretežno sunčano te ugodnije i manje vruće, od 28 do 30 stupnjeva.

I na Jadranu završava toplinski val, temperatura će se spustiti na vrijednosti oko 32 Celzijeva stupnja, a i noći će sljedeći tjedan postati podnošljivije. Bit će djelomice do pretežno sunčano s promjenjivom naoblakom, ali većinom ipak suho. Samo u nedjelju postoji mala mogućnost za lokalne pljuskove. Tada će i bura prolazno ojačati, puhati jako do olujno. No sljedeći tjedan već opet okreće na maestral.

U subotu je zadnji dan toplinskog vala, još će biti vrlo vruće, teško i sparno. Poslijepodne na kopnu bit će lokalnih pljuskova, a moguće je i kraće nevrijeme. Sjeverac će tada ojačati, a navečer i bura na moru. Od nedjelje posvuda manje vruće.