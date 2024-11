Za vikend se očekuje stabilno vrijeme, a gdje se najbolje može pobjeći od magle otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sve do sredine sljedećeg tjedna atmosfera ostaje stabilna. I dalje je nad sjeveroistokom Europe velika i jaka anticiklona koja doseže do našeg područja jednim svojim ogrankom te donosi obilje sunca na Jadran, ali i obilje magle u unutrašnjost. Tako ostaje i za vikend.



U subotu prijepodne samo u Baranji i dijelovima istočne Slavonije postoji mogućnost za sunčana razdoblja, dok će drugdje u unutrašnjosti cijelo prijepodne biti maglovito i hladno. Na obali će s druge strane posvuda biti sunčano, samo uz malo oblaka. I puhat će slaba do umjerena bura.

Najniža temperatura na Jadranu će biti od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva, a u unutrašnjosti oko nule, u Slavoniji je moguć i slab mraz.



U većini središnje i sjeverozapadne Hrvatske magla i niski oblaci zadržat će se cijeli dan. Razvedravanje i sunčana razdoblja mogući su na sjeveru, u Zagorju, Međimurju i Podravini. Tamo će temperatura zato porasti do 8, 9 stupnjeva, dok će drugdje ostati uglavnom od 5 do 7, svježe, pa i pomalo hladno.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu veća je vjerojatnost za razvedravanje, tako da će tamo biti više područja sa suncem, osobito u istočnijim predjelima. Dok će se u zapa Posavini magla i niski oblaci vjerojatno zadržati cijeli dan. (pauza) I temperatura će jako ovisiti o tome, je li se razvedrilo ili nije, pa će sunčani dijelovi imati 10-ak stupnjeva, a oni oblačni MANJE od toga.



U Istri, Primorju i na Kvarneru bit će sunčano tijekom cijeloga dana, samo uz malo oblaka koji će povremeno stizati sa zapada. Puhat će slaba, pod Velebitom i umjerena bura, a onda će navečer i u noći malo jačati, na umjerenu do jaku. Temperatura će sredinom dana rasti do ugodnih 17, 18 stupnjeva. No navečer će biti svježe.

U Gorskom kotaru i Lici niži će predjeli biti oblačni i hladni, a viši, poput okolice Delnica, sunčaniji i topliji. Vjetar će biti slab, a temperatura u rasponu od 6 do 9.



U Dalmaciji će i u subotu biti pretežno vedro. Samo uz malo visokih i tankih oblaka. Nakon jutarnje bure, zapuhat će slab maestral, a onda će predvečer opet okrenuti na buru i pojačati na slabu do umjerenu. Temperatura će biiti oko 20 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

I sljedećih će dana u unutrašnjosti često biti magle i niskih oblaka koji će se dugo zadržavati, osobito u zapadnim predjelima, moguća je i slaba rosulja, dok će u Slavoniji, ali i planinskim predjelima biti više sunca. Temperatura će uglavnom biti oko 1 ujutro te do 7, 8 stupnjeva sredinom dana, osim u sunčaniijm krajevima gdje će biti i malo toplije.



Na obali i dalje sunčano, samo uz malo oblaka. Puhat će slaba do umjerena bura. Zatim će u utorak okrenuti na jugo koje će postupno jačati umjereno i tad će već biti malo više oblaka, no vrlo vjerojatno će još ostati suho cijeli dan. Najniža temperatura bit će oko 11, a najviša oko 17 stupnjeva, ali uz blago-silazni trend.



Za vikend će nam se nastaviti slično vrijeme kao i posljednjih dana. Na obali će biti sunčano, pretežno vedro i toplo, dok će u unutrašnjosti i dalje ostati tmurno, oblačno i hladno, uz dugotrajnu maglu i niske oblake ponegdje i cijeli dan, osobito u zapadnim kopnenim krajevima oko Karlovca, Zagreba, Siska... Ako želite pobjeći od te magle, možete ići na planine, negdje iznad 600-700 metara.

