Greben jake anticiklone sa sjeveroistoka Europe i u petak će se u prizemlju i po visini pružati preko cijele zemlje. To će posvuda održavati vrlo stabilne vremenske prilike - što će se nastaviti i do kraja tjedna.



U petak u unutrašnjosti ujutro i prijepodne i dalje magla i niski slojeviti oblaci, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. U noći i ujutro, uglavnom na otvorenom moru i duž zapadne obale Istre vidljivost smanjena zbog sumaglice, a ponegdje i magle. U unutrašnjosti vjetar slab, a na Jadranu mjestimice će puhati umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Jutro u unutrašnjosti hladno uz najnižu temperaturu od -2 do 3 pa će mjestimice biti slabog mraza, a na mostovima i nadvožnjacima ponegdje i opasne poledice. Na Jadranu ujutro od 7 na sjeveru do 14 Celzijevih stupnjeva na jugu.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, no ponegdje još može biti dugotrajne magle. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura oko 9 ili 10 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano, a u dolini Save još može biti magle. Poslijepodne temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj većinom djelomice sunčano još ponegdje s maglom, dok će u višem gorju kao i na Jadranu prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, a na Jadranu od 16 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno vedro. Vjetar slab, a temperatura u najtoplijem dijelu dana od 19 do 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti ujutro i prijepodne mjestimice jaka magla i niski oblaci, a zatim većinom sunčano. Ujutro hladno često uz slab mraz, a najviša dnevna temperatura u blagom padu.



Na Jadranu pretežno vedro. U noći i ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren. Ujutro bura, koja pod pod Velebitom ponegdje može biti i jaka. Temperatura i na Jadranu u blagom padu.



Za vikend i na početku tjedna i dalje stabilno uz najviše sunca na Jadranu, a magle i niskih oblaka u unutrašnjosti. Od srijede na četvrtak postoje naznake zamjetne promjene vremena uz dosta oborine, osobito na Jadranu, dok u gorskom području kiša može prolazno prijeći u snijeg. No, ovaj vremenski scenarij se još može promijeniti, jer rješenja u drugom dijelu tjedna imaju veliki rasap.

