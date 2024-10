Početak vikenda donosi promjenjivo vrijeme, a kada stiže sunce otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sjeveroistočno od nas i dalje je područje visokog tlaka zraka, anticiklona, koja u sjeverne predjele Europe donosi puno sunca. A u isto vrijeme, u Sredozemlju imamo ciklonu u kojoj kruži vlaga, oblaci i kiša. Mi se nalazimo između ta dva utjecaja zbog čega imamo promjenjivo vrijeme, generalno uz više oblaka i kiše na jugu, a više sunca na sjeveru i sjeveroistoku. Tako će biti i u subotu.



Ujutro promjenjivo do pretežno oblačno. Više oblaka bit će na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, i tamo će povremeno padati kiša, lokalno i pljuskovi. U unutrašnjosti manje oblaka, osobito u Slavoniji koja će biti najsunčaniji dio Hrvatske. Što se tiče vjetra, na moru će puhati umjereno do jako jugo. Osim pod Velebitom, tamo će već u noći na subotu zapuhati bura. A na kopnu će puhati slab, u Slavoniji i umjeren istočni. Najniža temperatura na kopnu će biti od 7 do 10, dakle pomalo svježe, a na obali oko 17 Celzijevih stupnjeva.



Drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačan, uz postupno razvedravanje sa sjevera i istoka, pa će u tim predjelima biti više sunčanih razdoblja, dok na jugu i jugozapadu može pasti još malo kiše. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a najviša će temperatura biti između 14 i 17.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti sunčano i tamo će se postpuno razvedravati. No, bit će vjetrovitije nego na zapadu. Puhat će umjeren istočni vjetar pa će se unatoč temperaturi od 15 do 18 stupnjeva činiti pomalo svježe. Tek će kasno navečer vjetar slabjeti.



U Istri i Primorju poslijepodne će još biti promjenjivo do pretežno oblačno, a u gorju i potpuno oblačno. I dalje postoji mogućnost za kišu i pljuskove i ta je mogućnost veća na otocima te u Istri. Puhat će bura i tijekom dana će jačati, pa će navečer biti umjerena do jaka, pod Velebitom s olujnim udarima. Zbog nje će se činiti svježe. Najviša temperatura inače između 19 i 21, a u gorju od 11 do

U Dalmaciji će u subotu biti pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi su mogući tijekom cijeloga dana, no poslijepodne i navečer je veća vjerojatnost za njih. Pri tome, na otocima pljuskovi mogu biti jači i obilniji. Puhat će umjereno do jako jugo, na otocima i olujno, a onda će kasno navečer, na sjeveru okretati na levant, hladan, istočni vjetar. Temperatura će biti oko 22.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti stabilno, bez oborina, ali u novome tjednu uz čestu jutarnju maglu koja se ponegdje može zadržati cijelo prijepodne, osobito u ponedjeljak. Jutra će uz to biti hladna, dok će danju postupno biti malo toplije, osim u područjima pod dugotrajnijom maglom. Tamo će ostati svježije.



Na Jadranu u nedjelju razvedravanje, pa će danju biti pretežno sunčano i tako ostaje i početkom novog tjedna. U nedjelju će puhati levant i bura koji čine hladniji osjećaj, a onda u novome tjednu slabljenje vjetra i okretanje na maestral pa će biti ugodnije iako će temperatura ostati slična.



Prognoza za vikend već je nekoliko dana ista. Subota će biti oblačniji, kišovitiji i vjetrovitiji dan. Osobito na obali, otocima te u Gorskom kotaru i Lici gdje će kiša povremeno biti jaka i lokalno može pasti obilnija količina. Nedjelja zatim u cijeloj zemlji povoljnija, sunčanija i ugodnija. Ipak, treba imati na umu da će jutra na kopnu biti pomalo svježa, a onda osjetnije jutarnje zahladnjenje stiže sljedeći tjedan.

