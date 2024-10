Umirovljenici će moći raditi puno radno vrijeme - dio njih se žestoko usprotivio: "To je sramotna odluka..."

Pao je dogovor umirovljeničkih sindikata i ministra Marina Piletića - umirovljenici će uskoro moći raditi puno radno vrijeme.

U Europi to nije rijetkost, iako ondje rade oni koji si žele, primjerice, priuštili luksuzno ljetovanje. U Hrvatskoj - rade da bi preživjeli.

"Dakle, ne govorimo da moraju raditi, nego da imaju pravo radit", rekla je predsjednica sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović.

A tko bude radio puno radno vrijeme - primat će pola mirovine. Onaj tko odluči raditi pola radnog vremena, odnosno četiri sata - i dalje će primati cijelu mirovinu. Trenutno u Hrvatskoj rade oko 33 tisuće umirovljenika, to je 2,8 posto umirovljenika-radnika. U Europskoj uniji prosjek je čak – 25 posto.

"Ne zato što su gladni i da bi preživjeli, što je, nažalost, istina za Hrvatsku. Nego zato što ti ljudi si time omogućuju kvalitetniji život. Idu s kruzerima malo okolo, ljetuju s na Jadranu. To je ta razlika", rekla je Petrović.

Hrvatski umirovljenici to si često ne mogu priuštiti, rade zbog puke egzistencije. Neki, poput ovog gospodina – rade jer ga posao i dalje ispunjava.

"Razvojni sam inženjer, uvijek nešto padne na pamet pa čovjek radi. Nije ono da moram uzeti lopatu pa po normi, to vjerojatno ne bih mogao. Nisam vidio razliku od onoga kad sam prestao radit, a sad sam nekih 10 godina u mirovini. I još uvijek ne bi htio mirovati", rekao je Ante iz Zagreba.

Problem je, poručuju iz sindikata, rad na crno koji bi se novim zakonom trebao spriječiti.

"Imamo još jako dobrih, u dobroj kondiciji umirovljenika koji žele radit. Ali rade na crno, mi to dopuštamo i uopće nas nije briga. A poslodavci traže rad na puno radno vrijeme, to je na tržištu tako i onda ti ljudi su pola legalno, pola rade na crno", rekla je Petrović.

Policijski, vojni, vatrogasni umirovljenici – i danas mogu raditi puno radno vrijeme. Drugi ne, što sindikat vidi kao vrstu diskriminacije. Umirovljenici o radu u zlatnoj dobi kažu – tko voli, nek' izvoli.

"Tko može, tko je zdravstveno još u dobroj formi, zašto ne, neki bi rado si poboljšali financijsko stanje. Da, apsolutno da", rekla je Tea iz Zagreba.



"Ja zato neću raditi, jer ja sam se dosta naradio, sad je red da malo sačuvam svoje zdravlje, koliko može. A ko misli da može, neka izvoli, ja ne branim nikome ništa, gospođo draga, oni ako misle da mogu, neka rade", rekao je Ivica Bilić iz Zagreba.

Dio umirovljenika žustro se protivi. Blok umirovljenici zajedno najavljuje - još jedan prosvjed.

"To je sramotna odluka. Opet se vraćamo na isto, umjesto da se povećaju mirovine, dolazi se do rješenja koja zapravo nisu rješenja. To je sve distrakcija i bježanje od pravog problema. Pravi problem su nezasluženo male mirovine", poručio je Milivoj Špika iz BUZ-a.

Sindikati očekuju novi Zakon o mirovinskom osiguranju, kojim će se osmosatno radno vrijeme omogućiti umirovljenicima, već za nekoliko mjeseci.

"Tako nam je obećao ministar, a ministri valjda ne lažu", rekla je Petrović.

Iz resornog ministarstva poručuju Zakon planiraju uputiti u proceduru – početkom 2025.

Pročitajte i ovo rat s ukrajinom Vladimir Putin uputio oštro upozorenje: "Nećemo to dopustiti ni pod koju cijenu"

Pročitajte i ovo napad na vršnjakinju Užas u susjedstvu! Dječak nožem u školi izbo djevojčicu, roditelji bjesni: "Ovo nije prvi put, razmišljam o ispisivanju djece iz ove škole..."