Petrović na NATO samitu: "Zelenski nije dobio odgovor kojem se nadao. Pričao je kako će biti primorani proizvoditi nuklearno oružje..."

Novi glavni tajnik NATO-a Mark Rutte otvorio je drugi dan sastanka ministara obrane Saveza. Istaknuo je da se nastavlja promicati stabilnost i sigurnost izvan granica NATO-a.

Ministri su razgovarali o globalnim pitanjima, a poseban je naglasak bio na ratu u Ukrajini. Na ovom summitu sudjelovao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Uživo iz Bruxellesa javila se urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Ispričala je kako je na samitu prihvaćen plan Zelenskog o završetku rata.

"Ukrajina ostaje prioritet NATO saveza. Što se tiče samog plana, mislim da najbolje o tome govori izjava američke veleposlanice pri NATO savezu koja upoznata i s tajnim aneksima tog plana i koja je rekla da savez u bliskoj budućnosti nema namjeru Ukrajinu pozvati u NATO članstvo, ali da je put Ukrajine prema savezu u budućnosti nepovratan", objasnila je Petrović i dodala da ukrajinski predsjednik to nije dobro primio.

"Na istom tragu su otprilike i izjave glavnog tajnika NATO saveza Ruttea koji je rekao da će Ukrajina u budućnosti zasigurno biti 33. ili 34. članica saveza. Također je rekao da on nema službenu potvrdu da bi 10 tisuća vojnika iz Sjeverne Koreje bilo na ruskom teritoriju", rekla je Petrović.

Dalje je pričala o tome kakva je situacija na bojišnici.

"Obavještajne informacije NATO saveza kažu da bojišnica u Ukrajini ne stoji dobro, da Rusi napreduju. Rat se treba promatrati u tom svjetlu. Ultimativna izjava predsjednika Zelenskog je bila: "Ili ćemo ući pod NATO-ov sigurnosni kišobran ili ćemo biti prisiljeni proizvoditi nuklearno oružje", rekla je.

Potom se osvrnula na ukrajinskog predsjednika Zelenskog koji je inzistirao na memorandumu iz 1994. koji je potpisan u Budimpešti.

"Taj memorandum nažalost nije dio međunarodnog prava. On obvezuje potpisnice, što su Rusija, UK, Ukrajina i SAD, ali nema instrumentarija kojim se može prisiliti da oni to provode. Ima doduše drugih instrumentarija - postoje pravilna OESS-a, pravila UN-a koja bi Rusija trebala poštovati", objasnila je Petrović.

Osvrnula se i na centra za pomoć Ukrajini u njemačkom gradu Wiesbadenu.

"Nije se naravno govorilo o hrvatskom unutarnjem političkom skandalu, ali je glavni tajnik Rutte rekao da je Wiesbaden jedna od ključnih točaka sada pomoći Ukrajini", rekla je.

Dotaknula se i situacije sa samita u Washingtonu ovoga srpnja.

"Nije se govorilo ni o Mađarskoj čiji je predstavnik na samitu u srpnju jasno iskazao svoj stav za razliku od predsjednika Milanovića. On je rekao da Mađarska to neće blokirati, ali ni da neće sudjelovati. Ono što je poznato je da su SAD još prije predsjedničkih izbora sve svoje ovlasti prenijeti u centar u Wiesbadenu. U svakom slučaju, Wiesbaden je NATO savezu u kontekstu pomoći Ukrajini jako važan. A kako i kada će taj rat završiti, kako će se situacija posložiti, to je sada pitanje za milijun dolara", zaključila je Ivana Petrović.

Pročitajte i ovo rat s ukrajinom Vladimir Putin uputio oštro upozorenje: "Nećemo to dopustiti ni pod koju cijenu"

Pročitajte i ovo pronađen u šatoru Amerikanac pronašao mrtvo tijelo svojeg prijatelja, tvrdio da ga je ubio medvjed: Odgovor policije ga iznenadio