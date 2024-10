Kraj tjedna nekim dijelovima Hrvatske donosi kišu: Meteorolog otkrio kada se očekuje promjena vremena

U petak ujutro očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran, a rjeđe u unutrašnjosti. Tu će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 8 do 12, a na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva.

I poslijepodne će vrijeme u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno uz mogućnost za uglavnom malo kiše. Vjetar će biti slab, dok će temperatura biti od 12 do 15 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji neće biti posve stabilno. Bit će pola sunce, pola oblaci, a vrlo rijetko će pasti i poneka kap kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, dok će se temperatura kretati oko 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj kiša će biti najučestalija. Pritom su na moru mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako, prema otvorenom moru i olujno jugo, uz obalu malo bure i istočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi od 12 do 15, a na sjevernom Jadranu od 18 do 21 stupanj.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Jugo će biti umjereno, jako i olujno. Temperatura će se većinom kretati od 20 do 24 stupnja.

Za vikend će na kopnu vrijeme postupno sunčanije, osobito u unutrašnjosti, dok će u gorju povremeno još kišiti. Od nedjelje će u mnogim kopnenim krajevima prevladavati sunčano. Temperatura se neće značajnije mijenjati – danju će biti malo toplije, a ujutro malo hladnije. U ponedjeljak ujutro će na kopnu mjestimice biti magle.

Na Jadranu i u nedjelju još može biti malo kiše, no rijetko i uglavnom do sredine dana. U subotu će svakako još uvijek biti nestabilno s pljuskovima. Nedjelja poslijepodne nosi djelomice, a ponedjeljak i pretežno sunčano vrijeme. Puhat će jugo, koje već u subotu na sjevernom dijelu pomalo okreće na buru koja će se do kraja vikenda proširiti duž cijele obale. Dnevna temperatura neće se puno mijenjati, a jutra će u sljedećem tjednu biti malo hladnija.

Veći dio sljedećeg tjedna vrijeme će zapravo biti djelomice sunčano, na kopnu uz moguću jutarnju maglu. Kiša će rijetko padati, možda tek u drugoj polovici tjedna ili čak tek pred vikend.

Pročitajte i ovo Tijekom suđenja Dječak ubojica otkrio zašto je počinio masakr: U jednoj jezivoj rečenici sve je rekao

Pročitajte i ovo Masakr u Beogradu Dječak ubojica je zanijemio: Zbog jednog pitanja plakala je cijela sudnica