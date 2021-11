Iznad naših krajeva i dalje kruži vlažan i razmjerno topao sredozemni zrak. Zbog toga je u Dalmaciji bilo pljuskova i grmljavine. Istodobno sjeverni Jadran zahvaća stražnja strana toga vrtloga pa je podno Velebita bilo na udare olujne i orkanske bure. Vremensku prognozu donosi meteorolog Nove TV Ivan Čačić.

Riječ je o postojanom djelovanju sredozemne ciklone koja će nastaviti svoju aktivnost i u nedjelju. Taj će ciklonalni vrtlog osobito pojačati u ponedjeljak, a zatim će ga prema jugu potiskivati greben anticiklone.

U takvim okolnostima u nedjelju će ujutro još posvuda biti umjereno to pretežno oblačno, povremeno s kišom i to prije svega na sjevernom Jadranu te u zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti. U kontinentalnom dijelu ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Na sjevernom Jadranu još će biti umjerene i jake bure, a u Dalmaciji će zapuhati jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između četiri i devet, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj slabe kiše još će biti ponegdje u prvom dijelu nedjelje, te ponovno navečer. Poslijepodnevna temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

U istočnom području djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Navečer i u noći oblačnije, mjestimice uz mogućnost za malo kiše, ponajprije na sjeveru. Najviša dnevna temperatura od 11 do 14 stupnjeva.

U gorskom području i na Jadranu umjereno do pretežno oblačno. Još prije podne i ponovno navečer ponegdje može biti kiše. U Lici se očekuju i sunčana razdoblja. Na Jadranu - bura će postupno oslabjeti. Poslijepodne u gorskom području od 10 do 14, na Jadranu 15 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Zapuhat će jugo koje će jačati prema kraju dana. Najviša poslijepodnevna temperatura od 18 do 22 stupnja.

U ponedjeljak u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom, a potkraj dana i u noći na utorak u višem gorju može biti susnježice i snijega. U utorak u početku još malo kiše - na istoku i u gorju, zatim prestanak oborine. U sjevernim i sjeverozapadnim krajevima kidanje naoblake. U srijedu djelomice sunčano - ujutro uz mjestimičnu maglu. U ponedjeljak i osobito u utorak ponegdje će puhati umjeren sjeveroistočnjak.

U ponedjeljak na Jadranu novo jače naoblačenje uz kišu, lokalno i obilniju, osobito u Dalmaciji. U utorak promjenljivo. U Dalmaciji, osobito na njezinom jugu, i dalje - mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. U srijedu djelomično razvedravanje. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Samo na jugu u početku još umjereno jugo.

Količina oborine klasično se mjeri kišomjerom koji se još zove ombrometar. Jeste li znali da se u novije vrijeme količina oborine može mjeriti iz brzine automatskog brisača na vjetrobranu automobila ili - gušenja signala mobitela u zavjesi oborine.

