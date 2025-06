Bivša Plenkovićeva ministrica Gabrijela Žalac osuđena je na dvije godine zatvora. Priznala je preplaćivanje programa koje je nabavljalo njezino tadašnje Ministarstvo europskih fondova.

Europski javni tužitelj objavio je da je suoptuženim poduzetnicima plaćena visoko nerealna cijena od milijun i 730 tisuća eura. Kazneni postupak protiv dvojice poduzetnika i bivšeg ravnatelja SAFU-a je i dalje u tijeku.

Bivša ministrica u četvrtak nije htjela komentirati presudu.



"Treba spomenuti da je prije ove presude, optužena dobrovoljno uplatila u državni proračun 200 tisuća eura na ime djelomične naknade štete koju je prouzročila kaznenim djelom", rekla je Sani Ljubičić iz Urea Europskog javnog tužitelja.

Ispred EPPO-a javila se reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić. Kazala je kako treba uzeti u obzir da je Žalac priznala krivnju i da je državni proračun RH uplatila 200 tisuća eura.

"Sumnjiči se da se sa suoptuženicima koristila i oštetila državni proračun za 300 tisuća eura, a europski proračun za milijun eura. Dio tog novca je plaćen, ona se izjasnila krivom", rekla je.

Kada će točno u zatvor nije poznato.

"To ne mora biti ni danas, ni sutra već jednostavno kako su rekli iz EPPO-a kada se za to ostvare svi uvjeti i preduvjeti. Ne znamo točno kada će to biti", rekla je reporterka.

Iz EPPO-a su poručili da se nemaju namjeru žaliti na ovakvu odluku Županijskog suda u Zagrebu.