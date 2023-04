Promjenjivost vremena u travnju uobičajena je pojava jer utjecaj sibirske anticiklone slabi, a još nije zavladala ljetna, azorska anticiklona pa se fronte i ciklone slobodnije premještaju oko nas i preko nas. Više donosi meteorolog Nikola-Vikić Topić u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.

Pogled na sinoptičku kartu upućuje na nekoliko različitih sustava. Imamo veliku, prostranu anticiklonu koja se prema nama pruža sa sjevera Europe. Ona osigurava stabilne vremenske prilike u tim krajevima. Međutim, u isto se vrijeme, jedna slaba fronta premješta preko nas s istoka, a u Ligurskom moru formira i jedna plitka ciklona u sklopu koje nam stiže vlažniji zrak.

Tako će u subotu prijepodne na kopnu biti promjenjivo do pretežno oblačno. Najoblačnije u Slavoniji, Podravini i Međimurju pa je tamo i najveća vjerojatnost za malo slabe kiše, dok će drugdje na kopnu, južnije, u subotu ujutro još biti i sunčanih razdoblja. Na obali više sunca, samo uz malu do umjerenu naoblaku i slabu do umjerenu buru koja će već prijepodne okretati na jugo. Na kopnu će pak puhati slab sjeverac.

Subotnje poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, posvuda će se naoblačiti. Lokalno je moguće malo prolazne kiše, vjerojatnija je u sjevernijim krajevima. Sjeverac će sredinom dana malo ojačati, no i dalje će puhati većinom slabo, ipak zbog oblaka i tog slabog vjetra, bit će svježije nego u petak, najviša temperatura 10, 11 stupnjeva.

U Slavoniji pretežno do potpuno oblačno. Povremeno uz malo kiše. Moguća je u svim krajevima, no neće je puno pasti. Rano poslijepodne će vjetar prolazno malo ojačati, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura će rasti do najviše desetak stupnjeva.

U Istri i Primorju više oblaka nego ujutro. Bit će djelomice sunčano. Lokalno je moguće i malo kiše ili kratak pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre, ali i oko Rijeke i Krka. U Gorskom kotaru i Lici oblačno, tu je i veća vjerojatnost za kišu, ali samo slabu i sporadičnu. Vjetar će do večeri biti promjenjivog smjera, slab. Zatim će predvečer zapuhati bura koja će kasno u subotu navečer, nakon 21 sat, ojačati na umjerenu do jaku, osobito pod Velebitom. Najviša dnevna temperatura na obali će biti oko 14, a u gorju oko 10 celzijevih stupnjeva.

Dalmacija će u subotu biti najsunčaniji dio Hrvatske, samo uz malu do umjerenu naoblaku. Dan će biti ugodan, s temperaturom oko 15 stupnjeva. Poneki pljusak je moguć u unutrašnjosti, osobito bliže granici s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će predvečer Oslabjeti, a navečer okrenuti na umjerenu buru.

Idućih nekoliko dana u unutrašnjosti će biti promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, a u višem gorju na Uskrs može pasti i malo snijega. Vjetar većinom slab, samo u ponedjeljak prolazno umjeren sjeveroistočni. Ujutro više nećemo imati mraz, bit će oko 3 stupnja, a dnevna temperatura će rasti, od 11 na Uskrs prema ugodnih 15, 16 početkom tjedna.

Na obali će od nedjelje do utorka biti djelomice do pretežno sunčano, prolazno uz malo više oblaka, pa je rijetko moguća i koja kap kiše. Puhat će uglavnom umjerena bura, samo povremeno će biti i jaka, ponajprije pod Velebitom. Unatoč tomu, bit će relativno ugodno, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna 16, 17 stupnjeva.

Dakle, vrijeme će za produljeni vikend biti pravo proljetno, promjenjivo, uz sunčana, ali i oblačnija razdoblja. Generalno će više sunca biti na obali, a više oblaka na kopnu. Povremeno je moguće i malo kiše. Na obali će u subotu navečer zapuhati bura ali znatno slabija nego ona prošla.

