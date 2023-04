U cijeloj je Hrvatskoj zahladilo. Najhladnije je bilo u Gorskom kotaru, između -6 i -4, dok je u nizinama kopna bilo oko -1, a bilo je i mraza. U četvrtak još malo hladnije, što je uobičajena situacija kad se atmosfera stabilizira. Što nas još čeka u ostatku tjedna otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Fronte i ciklone sad su daleko od Hrvatske – pa nemamo više tako izraženu razliku u tlaku zraka nad našim dijelom Europe, zbog čega vjetar slabi.



U četvrtak će ujutro u cijeloj zemlji biti sunčano, u mnogim krajevima i vedro. Nešto malo oblaka moguće je nad kopnom, osobito Slavonijom te nad krajnjim jugom Hrvatske. Vjetar znatno slabiji nego u utorak i srijedu – na kopnu će ujutro puhati slab sjeverac koji će malo jačati prema podnevu, a na obali umjerena bura, pod Velebitom povremeno još s jakim udarima. Jutro hladno, na kopnu temperatura između -5 i -1, u mnogim krajevima uz mraz, a na obali od 3 do 6 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali uz više oblaka nego ujutro – ipak bit će to samo onaj dnevni, slab, razvoj oblaka. Predvečer će se ponovno razvedravati. Puhat će slab sjeverac, a temperatura će rasti do vrijednosti od 10-ak stupnjeva – sve u svemu bit će toplije i ugodnije nego u srijedu.



U Slavoniji, u početku poslijepodneva umjereno do pretežno oblačno, s time da će se sunce probijati kroz te oblake. Predvečer razvedravanje. Danju će biti još pomalo vjetrovito, puhat će umjeren sjeverozapadnjak, povremeno s jakim udarima pa će biti hladno – iako će i ovdje najviša temperatura biti oko 10 Celzijevih stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju u četvrtak sunčano, i pri tome će na obali biti pretežno vedro, a u Gorskom kotaru i Lici uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će, rekli smo, još puhati umjerena do jaka bura, no sredinom dana će ona potpuno Oslabjeti, pa će popodne zapuhati umjeren maestral. Temperatura će biti 11 do 13 na obali te 7 do 9 u gorju, no bez onako jake bure kakvu smo imali posljednjih dana činit će se sasvim ugodno.



I u Dalmaciji u četvrtak sunčan i ugodan dan, pretežno vedar, samo uz malo oblaka. Bura će i ovdje oslabjeti i zapuhat će umjeren maestral. Temperatura će na obali biti između 13 i 15 stupnjeva, a u unutrašnjosti oko 10. Navečer će ponovno okrenuti na buru, ali bit će samo umjerena.



U petak u unutrašnjosti još sunčano i suho uz umjerenu naoblaku. Jutro će biti hladno, oko -2, a danju malo toplije i ugodnije, oko 13. Zatim za uskrsni vikend ponovno promjenjivije, oblačnije i svježije, povremeno uz malo kiše. Temperatura će tad biti oko 3 ujutro te oko 10 danju. Vjetar ovih dana samo slab.



Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, te većinu vremena suho. Ipak, za vikend je moguće malo lokalne kiše, osobito na Uskrs. U petak će puhati slab do umjeren maestral, zatim u subotu jugo, a navečer okreće na buru, koja će na Uskrs biti umjerena, ponegdje i jaka. Temperatura će blago rasti, jutarnja će biti između 5 i 8, a dnevna oko 15.



U svakom slučaju, pred nama su sad dva sunčana dana, uz hladno jutro i ugodno poslijepodne. Zatim za uskrsni vikend promjenjivije i oblačnije, povremeno uz malo prolazne kiše koja je vjerojatnija na kopnu nego na obali, na obali će biti više sunca, u nedjelju uz buru – no ta će epizoda biti znatno slabija od ove posljednje.

