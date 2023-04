Uskrsni blagdani bit će u znaku proljetnog promjenljivog vremena. Na Veliki Petak malo toplije i sunčanije, dok će na Veliku Subotu i na Uskrs biti više oblaka i svježije mjestimice uz malo kiše. Više donosi meteorolog Ivan Čačić u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.

Ujutro u većini krajeva pretežno ili barem djelomice sunčano. Više oblaka na sjeveroistoku zemlje uz slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jedino u južnom dijelu Dalmacije na moru ponegdje umjerena tramontana. Najniža jutarnja temperatura u kontinentalnom dijelu od -3 do 2, a na moru od 3 do 7 stupnjeva. U zapadnim i središnjim predjelima najhladnije uz malo ili nimalo vjetra uz mjestimični mraz.

U Središnjoj Hrvatskoj djelimice sunčano. Poslijepodne i osobito navečer umjeren porast naoblake. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Promjenljivo oblačno na istoku s najviše oblaka prema kraju dana. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura oko 12 stupnjeva.

U Gorskom području i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Više oblaka prema kraju dana. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 11 u gorskom području do 15 stupnjeva ponegdje na Jadranu.

Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

U nastavku uskrsnih blagdana na kopnu promjenljivo oblačno mjestimice uz malo kiše, osobito u subotu i nedjelju. U ponedjeljak temperatura u manjem porastu.

Na Jadranu također promjenljivo oblačno mjestimice uz malo kiše, također uglavnom u subotu i nedjelju i to prije svega na sjevernom dijelu. Na Jadranu će u nedjelju najprije na sjeveru zapuhati bura koja će se do ponedjeljka proširiti na cijeli Jadran, a u drugom dijelu ponedjeljka okrenuti na sjeverozapadnjak.

Od ponedjeljka prema sredini tjedna ponovno malo toplije s najviše sunca u srijedu.

