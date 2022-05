Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima.

U utorak i u sljedećim danima nastavit će se razdoblje proljetnog promjenljivog vremena s čestim izmjenama oblaka i sunca. Više kišnih i grmljavinskih oblaka sa zamjetno većom količinom oborine očekujemo u petak iza kojeg vrlo vjerojatno slijedi i kišni vikend.

Iznad naših krajeva zadržava se razmjerno topao i vlažan zrak što stvara uvjete promjenljivog vremena. U prizemlju je polje izjednačenog tlaka zraka koje pogoduje slabom strujanju zraka.

U utorak ujutro u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Više oblaka bit će u Dalmaciji gdje mjestimice može pasti malo kiše. Duž obale prolazno umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 6 do 10, a na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Danju u utorak, u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslijepodne je uz lokalni razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja.

U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano i uglavnom bez oborina. Poslijepodne temperatura oko 22 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomično, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne lokalno je moguć poneki pljusak i to prije svega u gorju. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 15 do 20, a Jadranu od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice će biti kiše te lokalnih pljuskova i grmljavine, ponajprije u unutrašnjosti te na jugu. Najviša dnevna temperatura od 20 do 22 stupnja, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U unutrašnjosti i dalje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Povremeno će biti kiše ili pljuska i to prije svega u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije. Potkraj četvrtka postupno naoblačenje, a zatim mjestimice kiša koja će uz pljuskove i grmljavinu te osvježenje biti obilnija u petak.

Na moru djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Potkraj četvrtka postupno naoblačenje, a zatim kiša, osobito u petak kad će biti pljuskova i gmljavine te obilnije oborine. U četvrtak i petak umjereno i jako jugo.

