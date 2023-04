Uskršnji tjedan, kao rijetko koji, hladniji od prosjeka i barem u svojoj prvoj polovici izrazito vjetrovit. To su osnovne značajke, inače vrijeme će cijeli tjedan biti promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, te uz mogućnost za malo kiše, čak susnježice ili snijega: snijeg će pak biti rezerviran uglavnom za gorske krajeve i oborina općenito ovaj tjedan ne bi trebalo biti mnogo, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Glavno obilježje ponedjeljka svakako bit će vjetar, a to možemo zahvaliti izraženim gradijentima tlaka, odnosno pritisku anticiklone sa sjevera Europe i poziciji ove ciklone u Sredozemlju. Meteo-klasika. Pritjecanje hladnijeg zraka sa sjevera uzrokovat će i osjetno zahladnjenje.

Za ponedjeljak, upozorenja na sve strane. Od žute, narančaste pa sve do najviše crvene razine, DHMZ je izdao putem Meteoalarma, a ovaj put se odnosi isključivo na vjetar. Dakle, u unutrašnjosti umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak s olujnim udarima, na Jadranu jaka i olujna, a na udare i orkanska bura. Tako podno Velebita na mahove sutra može puhati brzinom i preko 200 km/h. Znate što to znači za promet: prije bilo kakvog puta prema moru, obavezno provjerite stanje na cestama i u lukama. Inače, više oblaka ponedjeljkom u kopnenim krajevima, na moru sunčanije, sve skupa dosta promjenjivo, sa sunčanim razdobljima kojih će više biti prema zapadu i na Jadranu. U Slavoniji i Baranji stoji i mogućnost za malo kiše, a u gorju susnježice ili snijega. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 7, uključujući unutrašnjost Istre i Dalmacije, u gorju između -2 i 2, a na Jadranu većinom od 8 do 13 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj danju vjetrovito i osjetno hladnije nego u nedjelju. Poslijepodne umjereno oblačno, bit će više sunca nego prijepodne, ali bit će i dosta svježe uz temperaturu samo 8 do 10 stupnjeva.

U Slavoniji također postupno kidanje naoblake, no i dalje će biti mogućnosti za lokalno malo kiše. Puhat će umjeren i jak sjeverac, a temperatura će biti od 8 do 11 stupnjeva.

U gorju u ponedjeljak umjereno oblačno, ponegdje uz malo susnježice ili snijega. Na sjevernom Jadranu većinom djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će jaka i olujna bura, s orkanskim udarima, stoga i upozorenje: za ponedjeljak najviša crvena razina. Maksimalna temperatura, u gorju oko 6, a na sjevernom Jadranu većinom 13 ili 14 stupnjeva.

U Dalmaciji u ponedjeljak djelomice ili pretežno sunčano uz promjenjivu naoblaku te također vjetrovito. Puhat će jaka i olujna bura: pri tom većinom podno Biokova udari mogu biti i orkanski. Toplije nego drugdje u zemlji, temperatura će biti uglavnom od 14 do 19 stupnjeva. Samo u zaleđu ipak malo hladnije.

Vjetar će u ponedjeljkak i tamo negdje sve do sredine tjedna pojačavati osjet hladnoće i na moru, i u unutrašnjosti. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, sa sunčanim razdobljima, a ponegdje i dalje uz mogućnost za slabe oborine: susnježice ili snijega bit će uglavnom u gorskim predjelima. Jak sjeverac slabjet će u srijedu, a srdinom tjedna bit će i mraza. Manje vjetra, više leda.

Na Jadranu u nastavku tjedna pretežno ili djelomice sunčano te također hladnije od prosjeka za doba godine. Vrlo malo kiše ili poneki pljusak mogući su prolazno uz više oblaka, tu i tamo. Jaka i olujna, na mahove orkanska bura slabjet će u srijedu pa će četvrtak već biti povoljniji za put.

Svježe i za doba godine hladno zadržat će se sve do kraja tjedna, čak i u sljedećem, mada prema vikendu, uz slabljenje vjetra i mrvicu višu temperaturu, za Uskrs očekujemo ipak ugodnije vrijeme.