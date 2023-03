Ponovno je zahladnjelo, u ponedjeljak kiša i snijeg, jak vjetar. U utorak će već više biti sunca, no još neće biti posve stabilno, ali ni osobito toplo, a i puhat će. Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Oborina je tijekom noći obilnija bila upravo u gorju, ali i na sjeveru zemlje gdje je palo i 40 litara kiše po četvornom metru. Planine je zabijelio i snijeg, tako je u ponedjeljak ujutro na Sljemenu i u Pargu, u Gorskom kotaru izmjereno 10 centimetara novog snježnog pokrivača. Podsjetnik je to da rano proljeće ima i svoju zimsku stranu.



Snažno anticiklonalno polje pogurnut će atmosferske poremećaje dalje na istok pa ćemo veći dio ovog tjedna zapravo biti u polju povišenog tlaka. Samo u utorak još nestabilnosti po visini, zbog kojih može biti sporadičnih pljuskova snijega ili kiše, i to prije svega u Slavoniji.



Noćas temperatura na kopnu ide ispod nule, a hladnije nego u ponedjeljak bit će i tijekom dana. Očekuje nas većinom sunčano jutro: pri tom mjestimice i mraz. Ovaj vjetar će na zapadu prolazno oslabjeti, dok će u istočnim krajevima i dalje puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak. Na Jadranu navečer u ponedjeljak olujni i orkanski udari bure, a već u utorak bura će malo oslabjeti i okrenuti na tramontanu, koja će isto u početku biti jaka. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 8 stupnjeva.



Većinom sunčano zadržat će se i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, a uz dnevni razvoj oblaka može biti i kraćih pljuskova kiše ili snijega. Puhat će povremeno jak sjeverac, a temperatura će biti od 8 do 12 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji bit će sunčanih razdoblja, ali i promjenjive naoblake uz koju može biti pljuskova kiše ili snijega. Tu su i ponešto izgledniji, nego na zapadu. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 7 do 10 stupnjeva.



Slično očekuje i gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran. U gorju djelomice, na Jadranu pretežno sunčano uz vrlo malu mogućnost za poneki pljusak. Tramontana će tijekom dana slabjeti, a osobito prema večeri. U gorju u utorak maksimalno 8, na Jadranu 13, 14 stupnjeva.



I u Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano, premda i ovdje tijekom dana može biti ponekog pljuska: uglavnom u zaleđu. Puhat će jaka, na mahove olujna bura i tramontana, postupno u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Temperatura će biti uglavnom oko 13, 14 stupnjeva.



Idućih dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu naoblaku, oblaci i sunce će se izmjenjivati, a prema vikendu će biti moguće i malo kiše ponegdje. U srijedu ujutro još dosta hladno, uz mraz, potom uz jugozapadnjak toplije: u četvrtak i petak ponovno 18, 19 stupnjeva. Hladniji i suh, kontinentalni zrak, zamijenit će vlažniji i topliji, onaj sa Sredozemlja.



Na moru već u utorak, a potom i u drugoj polovici tjedna pretežno ili barem djelomice sunčano. Uz više oblaka, kiša je moguća ponajprije u petak, i to na sjevernom dijelu. Iza ove bure, zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar i jugo uz koje će biti i toplije.

Čini se da nas za vikend očekuje više promjenjivo vrijeme, uz povremenu kišu, a u nedjelju na kopnu i malo svježije nego u dane koji će prethoditi vikendu. Upozoravamo i na visoku koncentraciju peludi breze, to je to vrijeme, alergični u narednom razdoblju, otprilike iduća dva, tri tjedna svakako trebaju više pažnje usmjeriti zdravlju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.