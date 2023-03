Kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Ivan Čačić.

U petak je posvuda bilo vrlo vjetrovito i razmjerno toplo. Za vikend vjetar će prolazno oslabjeti, no bit će malo svježije zbog više oblaka koji će nam povremeno donijeti kišu. Početkom tjedna posvuda zamjetno hladnije i vrlo vjetrovito, osobito na Jadranu gdje će zapuhati jaka i olujna bura.

Prema nama se približava hladna fronta koja će u noći na subotu i u subotu ujutro zahvatiti cijelu zemlju i vrlo brzo se premještati prema jugoistoku kontinenta. Novi prodor zamjetno hladnijeg zraka stići će nam s frontalnim poremećajima potkraj nedjelje i u ponedjeljak.

U subotu u noći i ujutro posvuda promjenljivo povremeno s kišom, a prije svega na Jadranu lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu u noći umjereno i jako jugo i jugozapadnjak koji će prema jutru okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme u subotu

Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prijepodne još ponegdje može biti kiše, a poslijepodne je lokalno moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 16 do 18 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno oblačno s kišom i pljuskovima ponegdje i obilnijim i to uglavnom u prvom dijelu dana, dok u drugom može biti i kraćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Glavnina kiše past će u prvom dijelu dana, kad su lokalno mogući obilniji pljuskovi i grmljavina. Poslijepodne sunčanije osobito na Jadranu, premda je mjestimice još moguć kratkotrajni pljusak.

Vjetar većinom slab. Potkraj dana na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 12 u gorskom području do 17 stupnjeva na Jadranu.

U Dalmaciji prije podne još mjestimice kiša ili pljuskovi i grmljavina, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Zatim uglavnom suho i sunčanije. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 18 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

Slijedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimične kiše bit će uglavnom u nedjelju. U ponedjeljak u gorju može pasti i malo snijega.

U utorak uglavnom suho, na sjeverozapadu i sunčanije. Krajem nedjelje zapuhat će umjeren, a od ponedjeljka povremeno i jak sjeveroistočnjak i sjeverac uz zamjetan pad temperature zraka.

Na Jadranu također promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U nedjelju mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, zatim na većem dijelu obale uglavnom suho.

Krajem dana zapuhat će jaka bura i to najprije na sjevernom dijelu. Od ponedjeljka posvuda jaka bura s olujnim, ponegdje i orkanskim udarima i zamjetno hladnije.

U srijedu hladno, na Jadranu još uz umjerenu i jaku buru. Ujutro će u unutrašnjosti u srijedu i četvrtak biti mraza, a zatim će temperatura prema vikendu - većinom uz sunčano vrijeme - ponovno rasti.

