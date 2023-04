Zakoračili smo u travanj – prvi, pravi proljetni mjesec. Vrlo promjenjiv u našim krajevima. Zna se reći da se u travnju vrijeme promijeni devet puta – na dan! Znači li to da nas nakon sunčanih dana očekuje novi val hladnoće, pa i snijega otkriva Nikola Vikić-Topić

Travanj je mjesec u kojem se kiša i pljuskovi sele s mora gdje su zimi češći, na kopno gdje su ljeti češći. Uz to, u travnju su magla i mraz na kopnu sve rjeđi – u prosjeku tri puta manje se javljaju nego u ožujku, ali sve su češće grmljavina i tuča.



Tek što je jedna napustila naše krajeve, druga fronta nam se već približava sa sjevera. Ona prva, sinoćnja donijela je puno kiše, u Gorskom kotaru lokalno i više od 100 litara po četvornom metru. A ovu drugu koja stiže u nedjelju navečer, pamtit ćemo po vjetru – prolaskom te fronte produbit će se ciklona u Sredozemlju, stvorit će se velika razlika u tlaku zraka između sjevera i juga Jadrana pa će zapuhati bura s udarima između 150 i 200 kilometara na sat, ali tek u ponedjeljak.



U nedjelju još relativno mirno. Prijepodne djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Na kopnu je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, osobito uz granicu sa Slovenijom. Rijetko može pasti malo kiše ili kratak pljusak, uglavnom u gorju i južnoj Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren, u Dalmaciji jugo, na sjevernom Jadranu bura. Najniža temperatura od 3 do 6, na obali oko 10.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali lokalno i pljuskove. Puhat će slab sjeverac, a temperatura će rasti do 16 stupnjeva. Navečer će sjeverac ojačati, na umjeren do jak, bit će osjetno hladnije, a izgledna je i prolazna kiša, sve to nakon 20 sati.



U Slavoniji sunčano, uz promjenjivu naoblaku i samo malu mogućnost za kraće lokalne pljuskove, osobito na zapadu. Puhat će slab vjetar i bit će ugodno, s temperaturom oko 15, no, kasno navečer, nakon 22 sata, zapuhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak pa će biti hladno.



U Gorskom kotaru i Lici većinom oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 12.

U Istri i na Kvarneru sunčano uz umjerenu naoblaku. Ovdje je rijetko moguć kratak lokalni pljusak. Temperatura će biti oko 16 uz umjerenu buru, koja će kasno navečer, oko ponoći, naaaglo ojačati, na olujnu i orkansku. Tijekom noći na ponedjeljak mogući su udari između 150 i 200 kilometara na sat.



U Dalmaciji sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povremeno su mogući kraći pljuskovi i grmljavina. Veća vjerojatnost za njih je u unutrašnjosti no poneki će doći i do obale. Na jugu će puhati slabo jugo , na sjeveru bura koja će se prema večeri širiti na cijelu obalu. Temperatura oko 17 stupnjeva.



Novi tjedan u unutrašnjosti počinje umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito i vrlo hladno. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i malo kiše, a ponegdje i snijega, uglavnom u gorju. Puhat će jak sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu slabjeti, a tad će mjestimice biti i mraza. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna oko 7.



Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i vrlo vjetrovito. Puhat će olujna i orkanska bura. Tek će u srijedu malo Oslabjeti. Zbog bure će biti i vrlo hladno – osobito u ponedjeljak i utorak.



I dugoročna prognoza za travanj ukazuje da će prva polovina mjeseca biti hladnija od prosjeka, a druga znatno toplija. Uz to, kiše će vjerojatno biti manje nego inače – a inače na kopnu u u prosjeku pada svaki drugi dan, dok na obali pada svaki treći.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.