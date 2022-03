Hladno jutro, ali topao dan, obilje sunca, stabilna atmosfera i sve skupa onda i povoljne biometeorološke prilike. Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Toplo će biti i idućih dana, poglavito u utorak i srijedu uz južinu, a potom će vjetar okrenuti na sjeverni što će se na koncu odraziti i u dnevnoj temperaturi. Za vikend će dakle, ponovno biti hladnije, no ipak ne onako kao što je to bilo veći dio prve polovice ožujka. Malo pomalo, ipak idemo prema proljeću.

To će, kao i uvijek, biti uz izmjenu toplijih i hladnijih razdoblja, pri čemu će ova toplija s datumom postajati učestalija. Mi smo u polju visokog tlaka, s juga se gura toplina, no sredinom tjedna nad naše područje stići će i nešto vlažnog zraka pa će i vrijeme biti promjenjivije.

U utorak ujutro u većini zemlje još će prevladavati sunčano, u zapadnim krajevima moguće povremeno uz umjerenu naoblaku. Rijetko na kopnu kratkotrajna magla. Zapuhat će južni i jugozapadni vjetar, koji će u gorskim te sjevernim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima sredinom dana i pojačati. Na Jadranu slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -3 do dva, a na Jadranu od tri do osam stupnjeva.

Poslijepodne promjenjivije, uz sunčana razdoblja, ali i postupan porast naoblake sa zapada. Puhat će većinom umjeren, na mahove mjestimice jak jugozapadnjak, poglavito u gorju, dok će i temperatura biti nešto viša nego u ponedjeljak, očekuje se od 15 do 17 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji, veći dio dana sunčano, no prema večeri i ovdje će biti više oblaka. Vjetar uglavnom slab, s juga, a temperatura oko 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u utorak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Jugozapadnjak će u gorju pojačati, lokalno će biti i jak, dok će na sjevernom Jadranu puhati većinom slabo do umjeren jugo i južni vjetar. 15-ak stupnjeva na moru i oko 10, 12 u utorak uglavnom u gorskoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano, poslijepodne uz ponegdje umjerenu naoblaku. Puhat će slabo do umjereno jugo i bit će ugodno: danju 15 ili 16 stupnjeva.

VIDEO Zastrašujuće snimke iz Benkovca: Vjetar pomeo sve pred sobom, kontejnere bacao kao da su od papira

Nevrijeme stvara probleme u Hrvatskoj: Prekinute trajektne linije, srušena stabla i semafori

Tri dana

Srijeda nam nosi nešto promjenjive naoblake, pa bi mjestimice u kopnenom području moglo pasti i malo kiše. Uz umjeren jugozapadnjak danju će biti toplo, a onda će zapuhati sjeverac s kojim će se i temperatura prema vikendu ponovno sniziti. Ipak, neće biti hladno kao prošli tjedan. Nakon promjenjive srijede, od četvrtka će opet biti i više sunca.

I na moru u srijedu nešto promjenjivije, tek na sjeveru rijetko uz mogućnost za kap kiše, a od četvrtka i ovdje ponovno većinom sunčano. A sunce će omogućiti umjerena i jaka bura. Danju će ostati ugodno toplo, no jutra će po buri idućih dana ipak biti svježija.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr