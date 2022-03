Još ovaj tjedan nastavlja se razdoblje pretežno suhog i hladnog vremena s temperaturom za oko pet stupnjeva nižom od prosjeka za ovo doba godine - i to podjednako na kopnu kao i na moru. Osjet hladnoće na Jadranu dodatno će pojačavati dugotrajna marčana bura.

Riječ je o tipičnoj zimskoj situaciji kad na vrijeme u našoj zemlji, kao i u istočnom dijelu Europe, djeluje sibirska anticiklona s kojom sa sjeveroistoka kontinenta u naše krajeve neprestano pritječe zamjetno hladniji zrak.

U srijedu ujutro posvuda će biti vrlo hladno s najviše vedrine na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a vjetar većinom slab. Na Jadranu i dalje umjerena do jaka, na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -7 do -2, na Jadranu između -1 i četiri Celzijeva stupnja.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz promjenljivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura zraka od sedam do 10 stupnjeva.

U istočnim predjelima malo viša oblaka, pa krajem srijede na krajnjem istoku može biti slabih oborina. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom sedam ili osam stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka, no uglavnom sunčano kao i na Jadranu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura - koja će poslijepodne oslabjeti. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od tri do pet, na Jadranu od devet do 12 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito uz umjerenu i jaku na udare i olujnu buru - koja će prema večeri slabjeti. Poslijepodnevna temperatura od devet do 12 stupnjeva.

Tri dana

Slijedeća tri dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i hladno osobito u petak i subotu. Oblačnije u četvrtak kada još uglavnom na istoku i u gorju može biti neznatnih oborina. Puhat će povremeno umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Hladno, ujutro uz mraz.

Na Jadranu pretežno sunčano, hladno i vrlo vjetrovito uz umjerenu do jaku, na udare i olujnu tramontanu i buru - koje će još više pojačavati osjet hladnoće.

