Kvaliteta zraka je zbog magle zabrinjavajuća: "Treba smanjiti aktivnosti na otvorenom"

Sjeverna i istočna Hrvatska već danima su obavijene gustom maglom, a kvaliteta zraka ocijenjena je kao loša do izuzetno loša. Neki su se već i naviknuli, ali vozačima otežava preglednost.

"Ne osećam se ni depresivno niti ništ. Meni jednostavno svako vrijeme odgovara, takvu psihu imam i to je tak, magla mi ne smeta, stvarno", rekao je Antonio iz Zagreba.

"Magla kao takva zapravo ne uzrokuje ovako lošu kvalitetu zraka, ona zapravo konicidira sa uvjetima u kojima je kvaliteta zraka loša. Onečišćenje zraka uzrokuju antropogene emisije onečišćujućih tvari i to su najviše u našim krajevima mala kućna ložišta i promet", objasnio je meteorolog Darijo Brzoja.

I idućih dana kvaliteta zraka prema DHMZ-ovoj prognozi u većini sjeverne i istočne Hrvatske bit će loša do izuzetno loša.

"Građani koji su najosjetljiviji, djeca, adolescenti, zatim i stariji i najviše ljudi koji imaju kronične bolesti odnosno astmu bi trebali smanjiti svoje aktivnosti na otvorenom", dodao je Brzoja, navodeći preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

Kad stiže promjena vremena i što će ona donijeti pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Karle Trstenjak.