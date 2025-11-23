Stiže naoblačenje s kišom: Meteorolog otkrio kada će još zahladnjeti

Lijepo je zahladilo, pao je prvi pravi snijeg, a prvim snijegom uzrokovani problemi u prometu. Nama sad stiže novo naoblačenje s oborinama, ovaj put više će to biti kiša nego snijeg - u jugozapadnoj struji će nam u ponedjeljak pritjecati vlažan i topliji zrak, zapuhat će jako jugo, snijeg će se topiti, a meteoropatima će još jedna promjena vremena zadati novu glavobolju. U sljedeća dva dana temperatura će prvo porasti za 10-ak stupnjeva, a potom u danima koji slijede ponovno će zahladnjeti. Sve te promjene utječu na naš organizam, pa sljedećih dana malo više pažnje usmjerite na svoje zdravlje, osobito patite li od kakve kronične bolesti koja inače iziskuje vašu posebnu pažnju.



Očekuje nas naoblačenje sa zapada, ono postupno stiže u noći, tako da već ujutro, prije svega na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru može biti kiše, a u gorju i susnježice i snijega. Pri tom će oborina biti i obilnija, poglavito na širem riječkom području. U nizinama kopnene Hrvatske mjestimice magla, a u Slavoniji i Dalmaciji bit će i ponešto sunca. Zapuhat će umjereno, jako i olujno jugo te južni vjetar, u početku na krajnjem jugu još kratko bura. Bit će dosta hladno, temperatura će se u unutrašnjosti noćas spuštati i 6, 7 stupnjeva ispod ništice, dok će na moru biti većinom između 2 i 6, a na otocima malo viša.



Veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj bit će oblačno, moguće je i malo kiše, osobito prema večeri uz granicu sa Slovenijom. Pojačat će jugozapadnjak, a dnevna temperatura će biti od 5 do 7 stupnjeva.



Nakon maglovitog jutra i pokoje zrake sunca, poslijepodne će i u istočnim predjelima naše zemlje biti oblačnije, pri čemu je, uglavnom navečer moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren s juga, temperatura kao i na zapadu, od 5 do 7 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno, povremeno s kišom. U gorju će u početku biti susnježice i snijega, a potom kiša koja se može smrzavati na hladnom tlu. Putujete li, svakako vodite računa o stanju na cestama. Kiša na ovom području sutra može biti i oblina, očekuje se na moru lokalno preko 40, a u gorju i 50 milimetara. Pa je na snazi Meteoalarm. Uz to, puhat će umjereno, jako i olujno jugo, a u gorju jugozapadnjak koji također na mahove može biti olujan. Temperatura će uz južinu u gorju porasti na 7, a na sjevernom Jadranu 10-ak do maksimalno 14 stupnjeva.



U Dalmaciju naoblačenje s kišom stiže poslijepodne, a češća će biti navečer te u noći na utorak. Puhat će umjereno, jako i olujno jugo i južni vjetar, dok će temperatura biti od 10 u zaleđu do 15-ak stupnjeva na obali i otocima.

Vrijeme idućih dana

I u utorak će na kopnu prevladavati oblačno, povremeno s kišom, u gorju obilnijom. Uz jugozapadnjak i toplije. Potom u srijedu vjetar okreće na sjeverni, temperatura se spušta, a kiša u gorju prelazi u susnježicu i snijeg. Četvrtak uglavnom bez oborina, ali uz sjeverac ponovno dosta hladnije nego na početku tjedna.



Na Jadranu u utorak isto oblačno s kišom, ali i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jako i olujno jugo postupno će okretati na jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar i krajem dana slabjeti, a u srijedu će zapuhati bura. Kiše će sredinom tjedna biti manje, u četvrtak će većinom i suho, s kišom mjestimice samo na jugu. Bura će pojačati na olujnu s orkanskim udarima pa će i na moru nakon ovog zatopljenja početkom tjedna, u drugoj polovici ponovno biti hladnije.



Dakle, stiže nova promjena s južinom i naglim zatopljenjem, potom orkanska bura, sunčana razdoblja i još jednom zimska hladnoća u drugoj polovici tjedna.