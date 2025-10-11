Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Slijedi sunčan tjedan, ali hladniji od prosjeka: Što nas sve očekuje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Piše DNEVNIK.hr, 11. listopada 2025. @ 20:34 komentari
Jesen, ilustracija
Jesen, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju i u novom tjednu, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Novi napad

    Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
  2. Vanjsko dizalo na Vrbiku
    pripremite se

    Stepenice postaju prošlost: Za sve one koji žive u zgradama bez dizala, stižu dobre vijesti
  3. Matias Zubak
    Istraga sigurnosne službe

    Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Poseban oblik prijevoza u Zagrebu uveden prvi put u Hrvatskoj: "Ovakvo nešto sam dugo htio"
inicijativa studenata
Poseban oblik prijevoza u Zagrebu uveden prvi put u Hrvatskoj: "Ovakvo nešto sam dugo htio"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Slijedi sunčan tjedan, ali hladniji od prosjeka: Što nas sve očekuje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV
Počinje cijepljenje protiv gripe, epidemiologinja otkrila detalje: "Za ove osobe je besplatno, a prvi val se očekuje..."
sezona
Počinje cijepljenje protiv gripe, epidemiologinja otkrila detalje: "Za ove osobe je besplatno, a prvi val se očekuje..."
Tehnološki divovi odlučili su da je kraj - političkim oglasima na dijelu društvenih mreža
Nametnuta uredba
Što stoji iza novih drakonskih pravila? "Namjera je sasvim jasna", "Strukture moći su vrlo zabrinute"
Roditeljima nakon otkazivanja maturalca još nije vraćen novac! O svemu se oglasio vlasnik turističke agencije
propalo putovanje
Roditeljima nakon otkazivanja maturalca još nije vraćen novac! Oglasio se vlasnik turističke agencije: "Samo mogu reći..."
Projekt od važnosti za cijelu Hrvatsku: "Ovo će omogućiti zdravstvenu zaštitu djece na najvišoj razini"
prva faza
Projekt od važnosti za cijelu Hrvatsku: "Ovo će omogućiti zdravstvenu zaštitu djece na najvišoj razini"
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Država će sufinancirati ugradnju dizala i obnovu pročelja na zgradama
pripremite se
Stepenice postaju prošlost: Za sve one koji žive u zgradama bez dizala, stižu dobre vijesti
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Istraga sigurnosne službe
Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo
Uhićen 63-godišnjak u Novom Zagrebu: Skrivao automobil s Interpolove tjeralice
OBJAVLJENI DETALJI
Drama ispred trgovačkog centra u Zagrebu: Policajci ugledali automobil za kojim traga Interpol
FOTOGALERIJA Posljednji ispraćaj trojice hrvatskih planinara
neopisiva tragedija
FOTOGALERIJA Dalmacija u suzama: Posljednji ispraćaj trojice hrvatskih planinara
Srbija pod pritiskom zbog nafte, Vučić: "Iz Rusije su stigle razočaravajuće vijesti. Plenković kaže da nismo uspjeli učiniti ništa..."
američke sankcije
Srbija je pod pritiskom, a Vučić ispalio: "Iz Rusije su stigle razočaravajuće vijesti. A kad Plenković kaže da nismo uspjeli učiniti ništa..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Država će sufinancirati ugradnju dizala i obnovu pročelja na zgradama
pripremite se
Stepenice postaju prošlost: Za sve one koji žive u zgradama bez dizala, stižu dobre vijesti
Uhićen 63-godišnjak u Novom Zagrebu: Skrivao automobil s Interpolove tjeralice
OBJAVLJENI DETALJI
Drama ispred trgovačkog centra u Zagrebu: Policajci ugledali automobil za kojim traga Interpol
show
Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, evo u kojim gradovima
Hrvatska za Halida!
Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću
Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
dolazite li?
Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
Mirna Mihelčić podijelila fotografiju s kćerkicom Zorom
pa preslatke su!
Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine!
zdravlje
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Alarmantni podaci iz Beča
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
Ubrzo su našli krivca
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
Urnebesno
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
tech
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Problemi za Muska
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Debakl!
Nevjerojatan rezultat u hrvatskoj skupini: Povijesni poraz naših susjeda
Dalić donio odluku: Luka Vušković neće igrati protiv Gibraltara
drugi plan
Dalić donio odluku: Luka Vušković neće igrati protiv Gibraltara
Engleska razmontirala protivnika: Ovo nisu uspjeli od 1987. i Jugoslavije
Zanimljivo
Engleska razmontirala protivnika: Ovo nisu uspjeli od 1987. i Jugoslavije
tv
Skrivena sudbina: Padaju li čast i pravda u zaborav pred ljubavi otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Padaju li čast i pravda u zaborav pred ljubavi otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Kumovi: Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
KUMOVI
Oprostila se dirljivom porukom - nedostaju li vam?
MasterChef: Čak osmero kandidata odlazi u stres test: "Pokažite da vam je mjesto u MasterChefu!“
BORBA
Čak osmero kandidata odlazi u stres test: "Pokažite da vam je mjesto u MasterChefu!“
putovanja
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Uzbudljivo!
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
novac
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Ulična moda Zagreb u tenisicama s povišenom petom Isabel Marant
I BOJA JE DIVNA
Tenisice sa zagrebačke špice koje mogu zamijeniti štikle, a uz fini kaput izgledaju zakon
Jelena Rozga u maksi haljina Keta Gutmane na koncertu u Osijeku
I UZORAK JE BOMBA!
Jelena Rozga: Trik haljina koja tako dobro oblikuje struk i stvara wow figuru pješčanog sata
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Robustan model
Gležnjače Franke Batelić odličan su izbor za jesen, a nositi se mogu s minicama i hlačama na crtu
sve
Hrvatska pjeva za Halida Bešlića u nedjelju, evo u kojim gradovima
Hrvatska za Halida!
Idete li i vi? Ovi hrvatski gradovi u nedjelju pjevaju u čast Bešliću
Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
dolazite li?
Važna informacija: Promijenjena je lokacija okupljanja za Halida Bešlića u Zagrebu
Mirna Mihelčić podijelila fotografiju s kćerkicom Zorom
pa preslatke su!
Zvijezda Kumova podijelila prvu fotografiju s kćerkicom, koju je rodila ove godine!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene