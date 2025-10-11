Slijedi sunčan tjedan, ali hladniji od prosjeka: Što nas sve očekuje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Prati nas sunčano i ugodno toplo vrijeme. Jutra su, razumljivo, na kopnu već hladnija, dok je na moru još uvijek i prvi dio dana vrijeme ugodno. Ipak, sve manje sunčanih sati, sve kraći svijetli dio dana pomalo donosi jutarnju maglu u kopnene krajeve, dok se uz morsku površinu sve češće stvara sumaglica - uobičajene karakteristike jeseni. Vrijeme će u nedjelju i dobar dio sljedećeg tjedna biti stabilno, uz prolazno manje nestabilnosti u utorak i srijedu, no najvećim dijelom pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka, prostrane anticiklone. Nažalost, ponovno će biti i nešto manje toplo. Naime, prema predviđanjima Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena i sljedeći tjedan će, kao i posljednja dva biti nešto hladnije nego je to u ovom dijelu godine uobičajeno.



Nedjeljno jutro, većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz kratkotrajnu maglu, a povremeno i umjerenu naoblaku. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, prijepodne još na udare podno Velebita i Biokova i jaka bura. Potom uglavnom sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 5 do 10, u gorju malo niža, a na Jadranu većinom od 12 do 15 stupnjeva.

Poslijepodne će najvećim dijelom u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano. Vjetar slab, a temperatura ugodna, bit će oko 20 stupnjeva.



Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će također prevladavati sunčano, uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i dnevnu temperaturu oko 19.



Većinom sunčano i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru prijepodne bura, potom jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorskom području od 16 do 21, a na sjevernom Jadranu od 21 do 24 stupnja.



I u Dalmaciji će u nedjelju biti sunčano. Ujutro bura, a tijekom dana većinom sjeverozapadni, uz obalu ponegdje i jugozapadni vjetar. Dnevni maksimum temperature, između 22 i 24 stupnja.



More je oko 20 stupnjeva, a obzirom na lijepo i na Jadranu još uvijek dosta toplo vrijeme, u nedjelju i ponedjeljak se sredina dana svakako može iskoristiti za sunčanje i kupanje.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih nekoliko dana očekuje nas djelomice sunčano, malo manje toplo, ali danju i dalje ugodno vrijeme na kopnu. Povremeno će biti promjenjive naoblake, a u utorak prijepodne u kopnenom području pri tom stoji mogućnost i za ponegdje malo kiše. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Puhat će vjetar sa sjevera uz koji će se temperatura prema sredini tjedna postupno snižavati.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, te će također biti ugodno, ali toplije. U utorak ponegdje umjerena naoblaka, inače većinom sunčano. Puhat će prvo slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. No u utorak će bura jačati na jaku s olujnim udarima. Temperatura se neće značajnije mijenjati, tek u srijedu i na moru malo manje toplo.



Ukupno, dosta sunčanih razdoblja nas očekuje u sljedećem tjednu. Najvećim dijelom će biti stabilno, ali ipak manje toplo nego ovog vikenda.