"Ne možete im pomoći, možete samo biti uz njih": Zagreb podržao akciju za one kojima je najteže

Uoči Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, na Cvjetnom trgu održana je humanitarna akcija "ZaČin ljubavi".

Događaj je organizirala Udruga La Verna uz potporu Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba.

Građani su na informativnim štandovima imali priliku razgovarati s volonterima i prepoznati važnost zajedničkog djelovanja u pružanju podrške oboljelima i njihovim obiteljima.

Organizatori poručuju da je svaka gesta pažnje i suosjećanja pravi začin ljubavi koji mijenja živote.

"Želimo da ti ljudi se ne osjećaju kao da su izolirani, da su zaboravljeni, da su sami. Nije lako brinuti za teškog bolesnika, nije lako suočiti se s neizlječivom bolesti i mislim da mi svi kao zajednica trebamo biti uz njih. Nažalost, sustav palijativne skrbi u Hrvatskoj nije dovoljno razvijen, ne postoji cjeloviti pristup palijativnim bolesnicima, smatramo da se tu treba puno više učiniti, da treba biti puno više ljudi, puno više resursa", poručila je Blaženka Eror Matić, predsjednica Udruge La Verna.

"Potrebe takvih ljudi su da nisu sami, da budete uz njih, vi njima ne možete ništa pomoći, jedino biti uz njih", rekla je Dragica Kipson, dopredsjednica Udruge La verna i volonterka.