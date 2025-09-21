Pad temperature i grmljavinski pljuskovi: Meteorolog otkrio kada nastupa promjena vremena

Još kratko uživamo u suncu i ljetnim temperaturama. Kako nam se sa zapada sve više približava atlantski poremećaj, tako će i atmosfera postajati nestabilnija. U ponedjeljak, prvo jugo i vrlo postupno pristizanje vlažnog, nestabilnog zraka. Prije nego se vrijeme u potpunosti promijeni, još jednom će za kraj ljeta dobro i zagrijati pa tako i u ponedjeljak tijekom dana u mnogim krajevima očekujemo oko 30 stupnjeva. U nastavku tjedna, dosta nestabilno, promjenjivo, kiša, po svemu sudeći češća i obilnija na Jadranu nego u unutrašnjosti, no posvuda će biti osjetno svježije.



Jutro će još biti sunčano, poneki oblak uglavnom na zapadu, na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjereno i jako jugo, u gorju i sjevernim kopnenim krajevima umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 15, u Lici malo i niža, a na Jadranu većinom od 17 do 22 stupnja.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, dok se prema večeri očekuje postupan porast naoblake, a u noći na utorak uz granicu sa Slovenijom lokalno već može biti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura – još jednom oko 30 stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu veći dio dana bit će sunčano. Poslijepodne i navečer, u zapadnoj Slavoniji ponegdje umjerena naoblaka. Najviša dnevna temperatura će biti oko 31, 32 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prijepodne sunčano, a potom porast naoblake. Prema večeri, raste vjerojatnost za kišu, osobito u Istri, a u noći na utorak potom može biti i lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na moru će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, u gorju jugozapadnjak. Temperatura, od 24 u Gorskom kotaru do 28 stupnjeva ponegdje u Lici i na moru.



U Dalmaciji sunčano, a na sjeveru regije navečer uz porast naoblake. Puhat će jugo, pa planirate li ovaj posljednji ljetni dan provesti na plaži, birajte one okrenute sjeveru - bit će mirnije i čišće. Temperatura, od 27 do 31 stupanj.



More je i dalje oko 24, 25, što je ne samo ugodno, nego za treću dekadu rujna malo i previše.



UV indeks u kopnenim krajevima i na sjevernom Jadranu umjeren, a u gorju i u Dalmaciji većinom visok.

Vrijeme idućih dana

Od utorka će vrijeme u unutrašnjosti biti drugačije. Ne samo promjenjivo, povremeno kišovito i često oblačno, nego i svježije. Osobito od sredine tjedna. Lokalno su mogući i grmljavinski pljuskovi, izglednije u gorju. Kiša će biti najčešća i najrasprostranjenija u srijedu, a najmanje će je biti u četvrtak. Uz to, u utorak i srijedu će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera. Dnevni maksimum temperature, u mnogim krajevima tek malo iznad 20 stupnjeva.



I na Jadranu će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, a lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Šanse za to su nešto veće u utorak na sjevernom, a u srijedu na južnom dijelu. Umjereno i jako jugo će u srijedu postupno okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. I na moru s ovom promjenom stiže hladnije vrijeme.

Svježe i dosta oblačno će se zadržati i za vikend. Za sad izgleda da će oborina u unutrašnjosti biti rijetka, a češća na jugu zemlje.

O tome će se znati više sljedećih dana, kad prognoza za kraj tjedna bude preciznija.