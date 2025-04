Stižu nove nestabilnosti: Kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu otkriva meteorolog

Nakon nekoliko kišnih epizoda ovaj tjedan, uskrsni vikend nam je ipak donio stabilnije i sunčanije vrijeme. I dalje stoji pojačana ciklonalna aktivnost na Europskom kontinentu zbog koje će iza blagdanskog vikenda i kod nas ponovno biti nestabilno, pa od utorka, prvo lokalno, a potom od srijede u većini krajeva opet očekujemo povremenu kišu ili pljuskove s grmljavinom. No bit će i sunčanih razdoblja, ove kiše srećom nisu ni zimske ni jesenske.



U nedjelju, na Uskrs pretežno sunčano jutro. Zapuhat će većinom umjeren, u središnjim i gorskom krajevima na mahove i jak jugozapadnjak. Prvo na sjeveru zemlje. Na Jadranu dosta slab vjetar, osobito u Dalmaciji, dok na otvorenom moru te sjevernije može biti i umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 11, a na moru većinom između 11 i 14 stupnjeva.



Pretežno sunčano zadržat će se i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, osobito na sjeveru te uz granicu sa Slovenijom. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 23 i 25 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji većinom sunčano i toplo poslijepodne. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, a temperatura od 23 do 25 stupnjeva.



Sunčano će prevladavati i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Kasnije na moru može biti poneki oblak više. U gorju jugozapadnjak na mahove jak, dok će na moru puhati slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura će biti uglavnom između 18 i 22 stupnja. Mrvicu toplije u Lici i na moru, nego u Gorskom kotaru.



U Dalmaciji će također prevladavati sunčano i toplo. Vjetar slab, poslijepodne tek ponegdje umjeren s mora. U zaleđu malo jači jugozapadnjak i malo toplije. Temperatura tu ide i do 24, dok će uz obalu i na otocima biti većinom 21 ili 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Još u ponedjeljak možemo očekivati koliko toliko stabilno vrijeme, odnosno bez kiše na kopnu. Poneki kraći pljusak moguć je tek u gorju. U utorak ih može biti posvuda u unutrašnjosti, a u srijedu će biti i učestaliji. Svih dana povremeno i sunčana razdoblja. Vjetar će oslabjeti, a uz sporadične pljuskove će biti i malo manje toplo.



Na Jadranu u ponedjeljak još djelomice ili pretežno sunčano. U utorak na sjevernom dijelu može biti ponekog pljuska, a u srijedu i drugdje kad će biti praćeni i grmljavinom. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, sredinom tjedna će oslabjeti. Temperatura se na Jadranu sljedećih dana neće značajnije mijenjati. Bit će toplo.



Prema trenutnim izračunima, slično vrijeme, nestabilno, uz povremene pljuskove, izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja zadržat će se sve do kraja tjedna.