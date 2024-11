U novom tjednu će se zadržati većinom stabilno vrijeme, a meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva za koju će regiju biti upaljen meteoalarm

Prati nas suho i stabilno vrijeme, u kopnenim krajevima uz maglu i sloj niskih razvučenih oblaka, a na moru sunce, buru i ugodnu toplinu. Većinom stabilno, u polju visokog tlaka zadržat će se i narednih dana, s tim da će istočnije i južnije od naše zemlje ipak biti nekih nestabilnosti, zbog čega i kod nas, i to uglavnom sredinom tjedna, no rijetko, može biti slabih oborina. Ponajprije na jugu.



Pred nama je još jedno maglovito, sivo i hladno jutro i kopnenom dijelu zemlje. Temperatura će se u unutrašnjosti ponovno spuštati blizu nule ponegdje, u gorju primjerice i stupanj, dva ispod. Očekuje se većinom od -1 do 4 na kontinentu. Duž Jadrana, uz sunce, najčešće od 7 do 12 stupnjeva. Puhat će uglavnom umjerena, a podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima.



Nakon jutarnje magle i oblaka, poslijepodne se u središnjoj Hrvatskoj očekuje postupno smanjenje naoblake. Zadržat će se hladno, uz dnevnu temperaturu između 5 i 8 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji će poslijepodne biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura, kao i na zapadu, bit će većinom između 5 i 8 stupnjeva.



Po nizinama gorske Hrvatske, također sivo i maglovito u prvom dijelu dana, dok će u višem gorju prevladavati sunčano. Poslijepodne će duljih sunčanih razdoblja biti i u Lici. Na sjeverom Jadranu cijeli dan sunčano. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima, stoga je na snazi i žuti Meteoalarm. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj između 3 i 8, a na sjevernom Jadranu najčešće od 14 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, samo ujutro u zaleđu lokalno može biti i magle. Puhat će umjerena, mjestimice i jaka bura, dok će temperatura biti mrvicu niža nego u nedjelju. Ipak, i dalje ugodno, osobito u usporedbi s ostatkom zemlje. U najtoplijem dijelu dana, za ranog poslijepodneva očekuje se između 15 i 18 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Stabilno vrijeme na kopnu se očekuje i u nastavku tjedna. Za kopnene krajeve to znači i dalje većinom oblačno, uz maglu ili sumaglicu u jutarnjim satima. A u četvrtak se ponovno mogu očekivati i kraća sunčana razdoblja. Sredinom tjedna, lokalno može biti slabe kiše ili rosulje, u višem gorju možda zaleprša i poneka pahulja. No to je sve doista rijetko. Vjetra nema, a i temperatura se neće značajnije mijenjati. Zadržat će se hladno, ispod prosjeka za doba godine. Jutra oko nule, a danju, svega 6, 7 stupnjeva.



Na Jadranu će početkom tjedna prevladavati sunčano, potom prema sredini promjenjivije i tad će biti moguće i malo kiše, vjerojatno tek na krajnjem jugu. U prvoj polovici tjedna će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Slabjet će u srijedu, a u četvrtak i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura se na Jadranu neće značajnije mijenjati, zadržat će se ugodno.



Bez neke jasne i snažne promjene na vidiku, u sljedećem tjednu, na kopnu i dalje dosta oblaka i hladno, a na moru više sunca i ugodnije. Rijetko su moguće slabe oborine u srijedu i četvrtak.

