Idućih dana će biti stabilno, a onda stiže promjena: Što nas očekuje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Pred nama je još nekoliko dana stabilnog vremena, onog koje u kopnene krajeve donosi dugotrajnu maglu i niski sloj razvučenih oblaka, zbog čega je vrijeme često i cijeli dan sivo, dok na Jadranu, u višem gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije prevladava sunčano. To je vrijeme, jedan kroz jedan što bi rekli za doba godine. Stabilnost nam donosi polje visokog tlaka u prizemnom sloju atmosfere, no sljedećih dana, po visini će nam pristizati i vlažan, nestabilan zrak pa će sredinom tjedna biti šansi i za kišu. Za sad, čini se na Jadranu i u gorju.



Očekuje nas maglovito, sivo i hladno jutro i kopnenom dijelu zemlje. Temperatura će se u unutrašnjosti ponovno spuštati ispod nule, pri čemu može biti i slabog mraza. Od -1 do +3 stupnja u nedjelju ujutro u većini kopnenih krajeva. Duž Jadrana uglavnom između 7 i 13. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima, a prevladavat će sunčano vrijeme na moru.



U središnjoj Hrvatskoj mala je mogućnost za sunčana razdoblja u poslijepodnevnim satima, sunca će biti u višem gorju, možda tek na vrhu Sljemena, inače u većini kopnenih krajeva sivo cijeli dan. Zadržat će se i hladno uz maksimalnu temperaturu od samo 6 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Malo veće šanse za kraća sunčana razdoblja, stoga i malo viša temperatura, bit će od 6 do 9 stupnjeva u onom najmanje hladnom dijelu dana, za ranog poslijepodneva.



Po nizinama gorske Hrvatske, isto sivo i maglovito, u višem gorju prevladavat će sunčano, a poslijepodne kraćih sunčanih razdoblja može biti i ponegdje u nižim predjelima. Na sjeverom Jadranu cijeli dan više-manje vedro. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Potpuno različito vrijeme s dvije strane Velebita, pa tako i velika razlika u temperaturi, u gorju do 5, a na sjevernom Jadranu i 18 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, samo ujutro u zaleđu i to lokalno može biti magle. Puhat će mjestimice umjerena bura, a najviša dnevna temperatura će biti između 16 i 21 stupanj.



More je slično, čak toplije od zraka, 19, 20 ili 21 stupanj na većini mjernih mjesta.

Vrijeme idućih dana

I u prvoj polovici sljedećeg tjedna će na kopnu prevladavati oblačno, uz maglu i sloj niskih oblaka, a u poslijepodnevnim satima i dalje tek rijetko kraća sunčana razdoblja. U srijedu je moguće malo kiše, no uglavnom u gorju. Značajnijeg vjetra nema, a ni temperatura se neće značajnije mijenjati. Bit će zapravo dosta hladno, čak i za sredinu studenog.



Na Jadranu će se još koji dan zadržati sunčano, uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru. Prema sredini tjedna više oblaka, a raste vjerojatnost za kišu. Malo manje toplo na moru sljedećih dana nego do sad.



U novom tjednu nastavak stabilnog vremena do srijede, potom će biti moguća i kiša, češće na Jadranu. O tom svakako više u sljedećim izvještajima.

