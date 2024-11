Dirljiva ispovijest braniteljice koja je bježala od četničkih užasa: "Tenkovi su dolazili od svuda, skočili smo kroz prozor, a brat je povikao - kuda ćeš Mare!"

U slavonskim mjestima oko Vukovara svaki dan je tuga kako se bliži obljetnica pada grada Heroja. Mara je posljednja napustila Bogdanovce. Prisjeća se što je sve proživjela.

"Skočimo kroz prozor u četvrti red kukuruza. Idemo, tenkovi idu u selo, ulaze sa svih strana... Samo da se drmnuo kukuruz mi bi bili ubijeni", rekla je Mara Marijanović, braniteljica i majka nestalog branitelja.



A prolazak kroz kukuruzni put bio je sve samo ne lagan.

"Mi smo tako puzali, puzali...Nismo mogli stojeći ići jer bi nas vidjeli. Skočili bismo u te rupčage. Neću ja da mene živu uhvate, ja brzo skinem sve i skočim u Vuku. "Pa kud ćeš Mare" pitao me brat i skočio da me izvede napolje", rekla je Marijanović.



Bogdanovci su 40 dana bili pod opsadom. Preko takozvanog kukuruznog puta bili su jedina veza opkoljenog Vukovara s ostatkom Hrvatske.



"Mi smo se borili do popodne. Kad je već svega nestalo, nemamo se s čime boriti, ostali bez metaka, a nadire tolika velika sila. Mi smo se morali onda povući. Najstrašniji osjećaj je bio kada sam se okrenuo nazad, a selo gori. Ta nemoć, moraš ići", rekao je Ivan Matković - Lasta, ratni zapovjednik Bogdanovaca.

"Slobo, Slobo pošalji salate bit će mesa, klat' ćemo Hrvate. Ta mi je pjesma u ušima bila godinama. Kad to pjevaju mi samo dolje", rekao je.

Ivan Matković - Lasta, ratni zapovjednik Bogdanovaca Foto: DNEVNIK.hr



U padu sela stradale su 133 osobe, a za njih 17 još se traga. Među njima je i sin Mare Marijanović.



"Oko mamino. Neku večer sam se naplakala, u Negoslovcima su našli petoricu.

Ima nade, ima nade, ali svatko čeka tu nadu da dočeka, ali sumnjam. Strašno. On je meni bio prvo dijete, teško sam ga rodila", rekla je.

Obljetnica pada grada Heroja - 1 Foto: DNEVNIK.hr

A u čast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima obitelji, prijatelji i suborci položili su vijence i zapalili svijeće. Nakon teške i tužne prošlosti Bogdanovčani danas gledaju u budućnost.

Obljetnica pada grada Heroja - 4 Foto: DNEVNIK.hr



"Obnovili smo selo, vratili se ljudi, nažalost ne svi, ali još uvijek ima nade da mladi koji su otisli se počnu vraćati", rekao je Matković - Lasta.

A već tri desetljeća nadaju se i pravdi za heroje Bogdanovaca.

Pročitajte i ovo Najjača država zapadnog Balkana Srbija ima više tenkova nego sve zemlje bivše Jugoslavije zajedno: Zašto se sve više naoružavaju?

Pročitajte i ovo u 52. godini Nakon jutarnje mise preminuo omiljeni župnik, bio je i član lovačke udruge